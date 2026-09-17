Gobierno extendió la intervención de EPS Famisanar hasta 2027, ¿qué pasará con sus afiliados?

El Gobierno Nacional prorrogó la intervención de Famisanar EPS por un año, hasta el 15 de septiembre de 2027. A través de un comunicado, la entidad informó que la intervención renovada estará liderada por Carlos Ignacio Cuervo Valencia, designado como Agente Especial Interventor por la Supersalud el 28 de agosto. Es decir, es la ficha del presidente Abelardo de la Espriella. Cabe aclarar que el nuevo interventor tendrá la obligación de entregar informes mensuales sobre la evolución de la entidad, con análisis de su situación financiera, jurídica y administrativa. Le puede interesar: Instituto Nacional de Cancerología ya no atenderá a afiliados de Famisanar: así reubicarán a los pacientes oncológicos Antes de que expire la medida especial, deberá presentar un informe final que permita a la Superintendencia evaluar los resultados de la intervención y contar con los elementos necesarios para decidir el futuro de Famisanar.

Plan de contingencia y garantía del servicio para los afiliados de Famisanar

Cuervo se pronunció cuando se anunció la medida de extender la intervención. “Nuestro compromiso es avanzar en las acciones necesarias para fortalecer la gestión, la efectiva prestación de los servicios de salud y la entrega de medicamentos. Vamos a trabajar en la estabilidad financiera de la EPS Famisanar, con la atención de los 2.539.930 afiliados como nuestra prioridad”, afirmó. En un comunicado, la entidad se alinea con la propuesta de “fortalecer la prevención y la atención primaria” y menciona la intención de avanzar en un modelo “con mayor capacidad resolutiva”.

Es decir, que “acerque” los servicios de salud a los afiliados y permita atender de manera “oportuna” sus necesidades, incluso si es por fuera del entorno hospitalario. “Queremos fortalecer la atención extramural y las herramientas que nos permitan anticiparnos a las necesidades de nuestros afiliados y facilitar su acceso efectivo a los servicios de salud”, señaló Cuervo. Ahora bien, la prórroga de la medida, deja claro la EPS, no implica la suspensión de los servicios de salud; la entidad continuará operando.

Evaluación de la Supersalud: causas del deterioro financiero y administrativo

El pasado 30 de junio, el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud evaluó la situación de Famisanar. En ese momento seguía siendo presidente Gustavo Petro. La Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud estuvo allí y presentó un balance sobre el estado de la EPS, que viene con señales de deterioro financiero y administrativo. Entre los factores identificados por la autoridad se encuentran el incremento de las pérdidas acumuladas, el crecimiento de los anticipos sin herramientas suficientes para garantizar su seguimiento y control, el incumplimiento de indicadores de solvencia y el aumento de las acciones de tutela relacionadas con servicios financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), además de reclamaciones de carácter administrativo. Uno de los aspectos que mayor preocupación generó para la Superintendencia fue el incremento de anticipos sin mecanismos adecuados de control. Según indicó la entidad en ese momento, representa un desafío para la transparencia y la trazabilidad de los recursos administrados por la EPS, especialmente en una entidad sometida a intervención. Le puede interesar: Sigue cambio de agentes en EPS intervenidas: nombran a nueva encargada de Asmet Salud

Historia de la medida especial: de la toma de posesión en 2023 a la nueva prórroga

Famisanar permanece bajo intervención forzosa para administrar desde septiembre de 2023, a poco más de un año de que Gustavo Petro se posesionara como presidente. En ese entonces, la Superintendencia ordenó la toma de posesión para administrar la EPS durante un año. Posteriormente, la medida fue prorrogada hasta septiembre de 2025 y, más adelante, el Ministerio de Salud autorizó una nueva extensión que mantiene vigente la intervención hasta septiembre de este año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: El sistema de salud que deja Petro: más de un millón de usuarios sin cobertura y récord histórico de reclamos

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