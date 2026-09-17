Gobierno extendió la intervención de EPS Famisanar hasta 2027, ¿qué pasará con sus afiliados?

El Gobierno Nacional prorrogó la intervención de Famisanar EPS por un año, hasta el 15 de septiembre de 2027.
A través de un comunicado, la entidad informó que la intervención renovada estará liderada por Carlos Ignacio Cuervo Valencia, designado como Agente Especial Interventor por la Supersalud el 28 de agosto. Es decir, es la ficha del presidente Abelardo de la Espriella.
Cabe aclarar que el nuevo interventor tendrá la obligación de entregar informes mensuales sobre la evolución de la entidad, con análisis de su situación financiera, jurídica y administrativa.
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Antes de que expire la medida especial, deberá presentar un informe final que permita a la Superintendencia evaluar los resultados de la intervención y contar con los elementos necesarios para decidir el futuro de Famisanar.