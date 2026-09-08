En alianza con el FBI, autoridades incautan bienes por $22.000 millones de la red que procesaba coca en el Magdalena Medio

Las autoridades afectaron 44 bienes que estarían relacionados con integrantes y cabecillas de la estructura criminal transnacional ‘Los del Dorado’, dedicada al procesamiento y envío de cocaína desde el Magdalena Medio hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Los activos, ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander, están avaluados en más de $22.118 millones, e incluyen 34 inmuebles, seis vehículos, tres establecimientos comerciales y una sociedad
El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos. Sobre los bienes se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
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