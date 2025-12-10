“En lo nacional ha habido corrupción, mientras que en Medellín cuidamos los recursos”: Gutiérrez en corte de cuentas a dos años de administración

Tras llegar a la mitad del cuatrenio, la Alcaldía de Medellín hizo un corte de cuentas de su gestión.
El balance fue liderado por el alcalde Federico Gutierrez, en un ejercicio en el que se destacaron logros como la reducción en los índices de hambre y pobreza, el repunte en la confianza ciudadana por las entidades públicas locales, el inicio de los principales proyectos de infraestructura, pero también retos urgentes en materia de seguridad y vivienda.
En materia social, varios indicadores sensibles presentaron mejorías.
Tomando como base las mediciones del programa Medellín Como Vamos, la Alcaldía resaltó que el porcentaje de familias en las que alguno de sus miembros había comido menos de tres veces al día pasó del 28% al inicio del gobierno a un 19% este año.
De igual forma, Gutiérrez destacó que la tasa de desempleo, medida en 6,7%, está por debajo del promedio nacional y es una de las más bajas dentro de las principales ciudades del país.