“En lo nacional ha habido corrupción, mientras que en Medellín cuidamos los recursos”: Gutiérrez en corte de cuentas a dos años de administración

Tras llegar a la mitad del cuatrenio, la Alcaldía de Medellín hizo un corte de cuentas de su gestión. El balance fue liderado por el alcalde Federico Gutierrez, en un ejercicio en el que se destacaron logros como la reducción en los índices de hambre y pobreza, el repunte en la confianza ciudadana por las entidades públicas locales, el inicio de los principales proyectos de infraestructura, pero también retos urgentes en materia de seguridad y vivienda. Lea también: “Los resultados nos retan, hay mucho por mejorar”: alcalde Gutiérrez tras informe que sitúa optimismo en Medellín en 63% En materia social, varios indicadores sensibles presentaron mejorías. Tomando como base las mediciones del programa Medellín Como Vamos, la Alcaldía resaltó que el porcentaje de familias en las que alguno de sus miembros había comido menos de tres veces al día pasó del 28% al inicio del gobierno a un 19% este año. De igual forma, Gutiérrez destacó que la tasa de desempleo, medida en 6,7%, está por debajo del promedio nacional y es una de las más bajas dentro de las principales ciudades del país.

“La tasa de desnutrición infantil entre los cero a cinco años fue la más baja histórica, pasando de 1,1 a 0,4. Además, hubo cero muertes de niños entre los 0 y los 5 años por desnutrición entre 2024 y 2025, cuando en 2023 habían muerto cuatro niños”, dijo Gutiérrez, atribuyendo esos indicadores a los esfuerzos por fortalecer programas como Buen Comienzo y liderar estrategias como la Alianza Medellín Cero Hambre, en la que también participa el sector privado y voluntarios. En su informe, Gutiérrez también destacó la situación fiscal del Distrito, que este año logró mejorar su desempeño ante las agencias calificadoras de riesgo. Siga leyendo: Desempleo en Medellín cayó entre agosto-octubre: se ubica en 6,9%; comercio y manufactura mandan la parada Por ejemplo, solo en el caso de Fitch Raintings, el perfil crediticio del Distrito paso de BB+ a BBB, incluso por encima de la calificación nacional. No obstante, el principal logro fue el recaudo, que mejoró 20% en impuestos como el de industria y comercio y 10% en materia de predial. “Pasamos de un presupuesto previsto de $33 billones que se va a consolidar en $44 billones, lo que implica $9 billones más para inversión social”, apuntó Gutiérrez, advirtiendo que de ese grueso, $8 billones serán utilizados para infraestructura. Es en este punto en el que el alcalde hizo hincapié, señalando que fue en este 2025 que se dió la largada para las más ambiciosas apuestas de infraestructura, que incluyen obras como Parques del Rio Norte (rebautizado como Primavera Norte), la intervención integral al aeroparque Juan Pablo Segundo, la remodelación del estadio Atansio Girardot, la remodelación de colegios, escenarios deportivos, centros de salud, entre muchos otros.