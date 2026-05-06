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Atentos, trovadores: estas son las fechas del Festival de Trova y los premios de 2026

Este año, el festival tendrá una bolsa de premios superior a los doscientos millones de pesos.

  • En la edición anterior del Festival participaron más de cuatrocientos trovadores de varias regiones del país. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.
    En la edición anterior del Festival participaron más de cuatrocientos trovadores de varias regiones del país. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El 8 de mayo de 2026 se cierra la convocatoria para participar en el 22.º Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, certamen que abre la competencia para elegir al rey o reina del repentismo en Colombia y que hace parte de la programación cultural de la Feria de las Flores.

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De acuerdo con la organización, cualquier persona interesada puede inscribirse sin importar su experiencia previa. El proceso dará paso a una serie de fases que comenzarán con los selectivos desde el 14 de mayo en distintas regiones del país, incluidos el Eje Cafetero, el centro y sur, Urabá, el Oriente antioqueño y el área metropolitana. Posteriormente, las clasificatorias se realizarán el 5 de junio, las eliminatorias el 10 de julio, las semifinales el 31 de julio y el 1 de agosto, y la final tendrá lugar el 6 de agosto.

El festival contará con una bolsa de premios cercana a los 200 millones de pesos, de los cuales 25 millones serán entregados al ganador o ganadora. Según la Alcaldía de Medellín, este monto representa un incremento frente al año anterior y responde al crecimiento del certamen, que en sus ediciones recientes ha superado los 400 participantes.

William Giraldo, director del Festival, señaló que el evento “durante más de 20 años ha sido el escenario donde la trova se mantiene viva y donde además crece y se transforma”. También indicó que “no es necesario ser trovador profesional” para participar, ya que la dinámica del concurso permite que cada participante avance según su creatividad y desempeño.

Por su parte, el subsecretario de Arte y Cultura, Cristian Cartagena González, afirmó que en esta edición se ampliaron los mecanismos de participación. “Se decidió ampliar los procesos de participación, con el fin de escuchar a más habitantes de la ciudad, así como de Antioquia y Colombia, a través de audiciones que permitirán mayor pluralidad en el certamen”, explicó.

La estructura del festival incluirá más de 30 eventos clasificatorios para seleccionar a los 24 semifinalistas. Además, se mantendrá la participación del público mediante votaciones, mecanismo que en la edición anterior registró 15.000 votos.

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En 2025, el certamen reunió a 425 trovadores provenientes de 15 departamentos y 79 municipios. Para este año, la Administración Distrital busca ampliar la cobertura y consolidar el festival como una plataforma para la difusión de la trova, considerada una de las expresiones de la tradición oral en Antioquia.

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín.

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