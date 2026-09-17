Fiscalía salpica a Carlos Trujillo en caso Miguel Quintero: habría enviado al personero de Itagüí a hablar con testigo clave

La audiencia en la que la Fiscalía expuso las pruebas con las que busca que Miguel Quintero Calle sea enviado a prisión dejó un nuevo nombre en el centro de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva): el del exsenador Carlos Andrés Trujillo.
Durante la diligencia realizada este miércoles 16 de septiembre, la fiscal 40 de delitos contra la administración pública, Magda Sofía Ramírez, presentó ante el juez un relato de Misael Cadavid, exrepresentante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y uno de los principales testigos del proceso.
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Según la declaración expuesta por la Fiscalía, John Fredy Ortiz Tabares, personero de Itagüí, habría visitado a Cadavid en el Centro de Traslado por Protección después de su captura y le habría manifestado que llevaba un mensaje “de parte del jefe”, identificado en ese relato como Carlos Andrés Trujillo.
El supuesto contacto, de acuerdo con el testimonio llevado a la audiencia, habría tenido como propósito ofrecerle ayuda jurídica y otros apoyos mientras enfrentaba su proceso judicial.