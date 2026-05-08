Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

Tras los disturbios de este jueves en el Atanasio Girardot, se espera que Flamengo reciba los tres puntos del partido cancelado con el Medellín, y por ello se mantendría como líder del A con 10 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 6; mientras que el DIM quedará con cuatro puntos y en el último lugar estará Cusco con un punto, en el Grupo A de la Copa Libertadores.

Esto seguro se dará porque, tal y como dijo José Boto, director de fútbol del Flamengo, reclamarán los puntos. “Como es lo obvio, esperamos ganar estos 3 puntos, porque la responsabilidad no es nuestra y el reglamento es claro. El equipo local no logró garantizar la seguridad”, dijo el directivo.

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Pero además de consolidarse como líder sólido, el cuadro brasileño pasaría de tener 7 goles a favor y dos en contra, con una diferencia de 5, a quedar con 10 goles a favor y dos en contra para 8 de diferencia, quedando en gran ventaja con relación a sus rivales.

Ahora, al Poderoso, que seguro tendrá una sanción deportiva y económica, le restan dos juegos como visitante ante Cusco el miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, y contra Estudiantes de la Plata, el 26 de mayo, a las 7:30 de la noche.