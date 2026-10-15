Fondo Milagro ahora sí entrará en marcha: cinco claves del plan para reconstrucción tras el terremoto

Pasados dos meses del terremoto del 10 de agosto, el Fondo Milagro comenzará la fase de reconstrucción de los territorios afectados. Este jueves, su comité directivo tendrá la primera sesión y deberá aprobar las reglas para poner en marcha su operación: así lo informó el gerente del Fondo, el antioqueño Jaime Uribe.
Así las cosas, Uribe dijo ante la Comisión de Seguimiento para la reconstrucción del Congreso que hoy deberán quedar listos varios documentos clave: el manual operativo del fondo, el manual de contratación y las reglas del comité directivo.
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Cabe recordar que ese comité está integrado por siete personas con voto: cinco delegados del presidente, uno del DNP y uno del Ministerio de Hacienda.
De parte de la Presidencia, según anunció Abelardo de la Espriella, está la cofundadora de Frisby, Liliana Restrepo; el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón; el presidente de Colombina, César Caicedo; el empresario y fundador de marca de moda masculina, Arturo Calle, y el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ríos.
“Estábamos esperando que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos entregara el PAE, que será nuestra ruta”, dijo Uribe. Justamente el miércoles 14 de octubre se aprobó el Plan de Acción Específico (PAE), que establece las prioridades para la recuperación.
“No teníamos las herramientas; pero hoy ya tenemos la herramienta, ya nos vamos a ir para la calle a ejecutar y nos van a empezar a sentir en los territorios”, afirmó.
Aunque la UNGRD no ha hecho público el plan de acción y estarían a la espera de que sea el presidente quien lo anuncie, lo cierto es que el gerente del Fondo Milagro adelantó cuáles serán las prioridades. Estas son cinco claves de las intervenciones previstas para la reconstrucción.