Legalizaron la captura de Freddy Castellanos, señalado de abusar de varios niños en un hogar del ICBF

Un juez con funciones de control de garantías legalizó en la noche del 6 de mayo la captura de Freddy Arley Castellanos, señalado de abusar sexualmente de varios niños de entre los 2 y 3 años en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la localidad de San Cristóbal, suroccidente de Bogotá.

En las siguientes horas de este miércoles continuarán con las audiencias requeridas por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los testimonios que surgieron sobre los vejámenes que presuntamente cometía Castellanos, de 36 años, dan cuenta de la manera en que se acercaba a los niños en el Hogar Infantil Canadá.

Margie Espinel, madre de una niña de 3 años, dijo a El Tiempo que su hija le contó que el sospechoso le daba besos en la boca y le tocaba sus partes íntimas mientras se “hacía el que jugaba”.

“Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija, la conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, expresó la madre, agregando que la menor de un momento a otro ya no quería ir al hogar infantil.