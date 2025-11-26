Frisby le gana round a Frisby España: la empresa europea deberá suspender uso de marca hasta resolver litigio

En medio del pleito judicial que lleva la empresa pereirana Frisby con su homónima española, Frisby España, la compañía colombiana acaba de ganar un round del largo litigio. El Juzgado Mercantil de Alicante, España, le ordenó a la empresa española suspender de manera temporal el uso de la marca hasta que sea resuelto el litigio que se tiene con Frisby Colombia.

Para la autoridad judicial, si Frisby España sigue haciendo uso de la marca, puede causar un daño irreparable a la compañía colombiana. La decisión del Juzgado obliga a la empresa española a retirar sus publicaciones en Instagram, desactivar su página web y abstenerse de usar la marca en cualquier canal mientras no haya decisión definitiva del pleito judicial.

La empresa española ya se pronunció a través de un comunicado. Frisby España expresó que la decisión los toma por sorpresa y que su posición jurídica es sólida y está “respaldada” por la normativa europea.

También mencionaron que presentarán un recurso de apelación que sería resuelto por la Audiencia Provisional en las siguientes semanas.