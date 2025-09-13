Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió la costa de Rusia: descartaron riesgo de tsunami en regiones cercanas al Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,4 golpeó la península de Kamchatka en el Extremo Oriente de Rusia este sábado, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió a 111 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropavlovsk de Kamchatka, el centro administrativo de la región del mismo nombre, a una profundidad de 39,5 kilómetros, dijo el USGS.

No había riesgo de que el terremoto hubiera provocado un tsunami, según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC). La encuesta anterior dio una magnitud de 7,5 antes de rebajarla a 7,4.

El PTWC había informado que eran posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto. Más tarde, el centro dijo que la “amenaza de tsunami (...) ya ha pasado”.

En julio, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados golpeó frente a la península de Kamchatka, y desencadenó tsunamis de hasta cuatro metros de altura en todo el Pacífico y evacuaciones desde Hawái hasta Japón.

El sismo de magnitud 8,8 fue el más grande desde 2011, cuando uno de magnitud 9,1 frente a Japón causó un tsunami que mató a más de 15.000 personas.

Esto llevó a las autoridades de Japón a ordenar a casi dos millones de personas dirigirse a terrenos más altos. También se emitieron advertencias de tsunami en toda la región, antes de ser anuladas o rebajadas.