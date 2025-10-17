Estos son los futbolistas mejor pagados, según Forbes; Yamal entró al top-10

Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el top 10 de los futbolistas mejor pagados, según el medio especializado Forbes, publicado este jueves.

El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición.



El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça.

De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera, pero que empequeñece al compararla con los 280 millones de dólares que estaría ganando Ronaldo.