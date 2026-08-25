Hablándole al oído a Petro: reapareció Gabriela Muñoz, la influencer protagonista del escándalo de la Aerocivil

Gabriela Muñoz volvió a aparecer públicamente junto al expresidente Gustavo Petro durante un encuentro de la Dirección Nacional y la bancada del Pacto Histórico, realizado para abordar asuntos políticos, entre ellos la elección de nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El video fue publicado por el representante a la Cámara Alejandro Toro, quien mostró el momento en que Petro llegó a la reunión y saludó a varios de los asistentes. Entre ellos estaba Muñoz, quien se acercó al exmandatario y le habló directamente al oído durante el encuentro.
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