Colombia ya importa el 30% del gas que consume, mientras la producción nacional cae a mínimos históricos

La dependencia de Colombia del gas natural importado sigue aumentando. Durante el primer semestre de 2026, cerca del 30% del gas consumido en el país provino del mercado internacional, impulsado por el incremento de la demanda para la generación de energía eléctrica y la continua caída de la producción nacional.
La tendencia se intensificó en las últimas semanas. En junio, las importaciones representaron el 31% del consumo nacional, mientras que durante la primera semana de julio alcanzaron el 33%, lo que significa que uno de cada tres metros cúbicos de gas consumidos en Colombia fue importado.