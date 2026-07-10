Colombia ya importa el 30% del gas que consume, mientras la producción nacional cae a mínimos históricos

La dependencia de Colombia del gas natural importado sigue aumentando. Durante el primer semestre de 2026, cerca del 30% del gas consumido en el país provino del mercado internacional, impulsado por el incremento de la demanda para la generación de energía eléctrica y la continua caída de la producción nacional. La tendencia se intensificó en las últimas semanas. En junio, las importaciones representaron el 31% del consumo nacional, mientras que durante la primera semana de julio alcanzaron el 33%, lo que significa que uno de cada tres metros cúbicos de gas consumidos en Colombia fue importado.

Este comportamiento responde, en parte, a la estrategia de fortalecer los niveles de los embalses hidroeléctricos aprovechando las lluvias de junio, con el fin de preparar el sistema eléctrico ante la posible llegada de un fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte. Para ello, el país ha incrementado la generación de energía mediante plantas termoeléctricas que utilizan carbón y gas natural. Puede leer: Recorte de gas de Canacol a Cerro Matoso disminuiría 50% la demanda de carbón y dejaría pérdidas de $3.000 millones

Capacidad de importación podría quedarse corta si llega un El Niño fuerte

El creciente uso de gas importado también ha puesto en evidencia las limitaciones de la infraestructura disponible. Según Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y consultor en temas mineroenergéticos, la capacidad disponible para importar gas natural se reduce actualmente a 111 GBTUD, equivalente al 24% de la capacidad de importación de la terminal Spec, ubicada en Cartagena. Entérese: “El desafío ya no es encontrar gas, sino producirlo”: Campetrol sobre estrepitosa caída de reservas Ese volumen, explicó, ya está comprometido para abastecer el parque térmico de generación eléctrica. Sin embargo, advirtió que sería insuficiente para que las plantas termoeléctricas operen a su máxima capacidad, cercana a 100 GWh diarios, escenario que sería necesario si el país enfrenta un fenómeno de El Niño de alta intensidad. De mantenerse esa situación, aumentaría el riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Por ello, los expertos consideran urgente acelerar la entrada en operación de nuevas terminales de importación y de regasificación de gas natural licuado (GNL), con el propósito de ampliar la capacidad de abastecimiento para atender la creciente demanda de las plantas termoeléctricas.

Mayor dependencia del exterior puede encarecer el gas y la energía

El aumento de las importaciones también incrementa la exposición de Colombia a factores externos. Vea aquí: Colombia perdió la mitad de sus reservas de gas en 7 años: la factura que dejará Petro Al depender en mayor medida del mercado internacional, el país queda más expuesto a las variaciones de los precios internacionales del gas, la tasa de cambio y los costos asociados a la licuefacción, el transporte marítimo y la regasificación del combustible. Este escenario podría traducirse en mayores presiones sobre las tarifas del gas natural y de la energía eléctrica, además de representar un reto para la seguridad del abastecimiento.

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