Colombia perdió la mitad de sus reservas de gas en 7 años: la factura que dejará Petro

Colombia está consumiendo su futuro energético más rápido de lo que lo repone, así lo confirmó el más reciente Informe de Reservas y Recursos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), publicado este 23 de junio.
El dato más revelador es el desplome de las reservas de gas natural entre 2018 y 2025, cuando las reservas probadas del país cayeron 54,6%.
En términos concretos, Colombia pasó de tener un colchón energético sólido a contar hoy con apenas 1.717 giga pies cúbicos (Gpc) de gas, la cifra más baja en décadas y un nivel que representa menos de la mitad de lo que el país tenía hace apenas siete años.
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