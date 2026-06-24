Críticas a la ANH por presentar como “estables” unas reservas de gas que alcanzan para menos de seis años

A la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le llueven críticas de gran parte del sector minero-energético por la manera en que realizaron la presentación de las más recientes cifras de reservas de hidrocarburos Mientras la entidad aseguró que “Colombia mantiene estables sus reservas de petróleo y gas y fortalece su seguridad energética”, expertos y gremios cuestionaron esa interpretación y advirtieron que el país sigue perdiendo capacidad de autosuficiencia, especialmente en gas natural. De acuerdo con el informe oficial, con corte al 31 de diciembre de 2025, las reservas probadas de petróleo alcanzaron 2.020 millones de barriles, una disminución de 1% frente a los 2.035 millones reportados en 2024. En el caso del gas natural, la caída fue mucho más pronunciada: las reservas pasaron de 2.064 a 1.717 gigapies cúbicos, una reducción de 17%. En términos prácticos, el país cuenta actualmente con reservas probadas de petróleo para 7,4 años y de gas para apenas 5,9 años, lo que significa que, bajo las condiciones actuales de producción, alcanzarían aproximadamente hasta finales de 2033 y mediados de 2032, respectivamente. Le puede interesar: Reservas de hidrocarburos en Colombia vuelven a caer: petróleo alcanza para 7,4 años y gas para 5,9 años

El debate por la forma de presentar las cifras

La principal crítica no se centró únicamente en el comportamiento de las reservas, sino en el mensaje que acompañó el informe. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y analista del sector minero-energético, cuestionó que el titular del boletín oficial transmitiera una sensación de estabilidad que, a su juicio, no corresponde con la realidad de los datos. “El titular del boletín de la ANH no refleja adecuadamente la realidad de las reservas de hidrocarburos del país. Mientras las reservas probadas de petróleo disminuyeron apenas 1%, las de gas natural registraron una caída de 17%, la mayor reducción observada”, afirmó.

La ANH destacó que durante 2025 se incorporaron 257 millones de barriles a las reservas probadas de petróleo, lo que permitió reponer 94 de cada 100 barriles producidos. Para la entidad, esta cifra demuestra la capacidad de la industria para sostener la producción mediante la optimización de campos existentes. Sin embargo, para algunos expertos el énfasis del reporte omitió aspectos relevantes. Mauricio Téllez, consultor en temas minero-energéticos, señaló que las cifras muestran una reducción real de las reservas y aseguró que el indicador de autosuficiencia mejora principalmente porque la producción nacional ha disminuido. “Esconden la comparación con 2024 y destacan la relación reservas/producción, que se ve mejor porque simplemente la producción ha caído. En petróleo ni siquiera logramos reponer todo lo que produjimos. Y en gas la situación es tan grave en reservas probadas que tienen que hablar de recursos contingentes”, afirmó.

El gas preocupa más que el petróleo

Si bien la reducción en las reservas de crudo fue marginal, los expertos coinciden en que el panorama del gas es el que genera mayores preocupaciones. Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, explicó que las reservas probadas de petróleo registraron una disminución de apenas 0,7%, mientras que el horizonte de autosuficiencia pasó de 7,2 a 7,4 años debido a la caída de la producción nacional, que descendió 3,39% entre 2024 y 2025. En contraste, las reservas probadas de gas natural se redujeron 16,81%, equivalente a 347 gigapies cúbicos durante el último año. Según Vera, aunque Colombia mantiene recursos contingentes superiores a los 10 terapies cúbicos, estos también registraron una disminución superior al 5% frente al año anterior. La preocupación también fue expresada por Naturgas. El gremio advirtió que la caída de las reservas probadas de gas durante 2025 confirma la necesidad de acelerar decisiones que permitan convertir recursos identificados en producción efectiva. “En los últimos cinco años se ha observado una caída de las reservas probadas de 46% que debe asumirse como un urgente llamado a la acción”, señaló Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. La dirigente agregó que Colombia cuenta con recursos identificados tanto en tierra firme como en proyectos costa afuera, pero insistió en que se requiere mayor velocidad en la ejecución de los desarrollos para transformarlos en energía disponible para los usuarios. Conozca también: Producción de petróleo en Colombia cae 2,8% pese a discurso oficial de estabilidad

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