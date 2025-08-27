La tensa reunión del Ministro de Defensa y el gobernador Rendón

El sábado en la mañana, después de conocida la muerte de 13 policías por un explosivo que activaron las disidencias de las Farc en una montaña de Amalfi, tuvo lugar un consejo de seguridad en Rionegro. Llamó la atención que a la salida, contrario a como sucede en este tipo de eventos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio una rueda de prensa, y el gobernador de Antioquia otra distinta.
Lea acá: Más de 18 horas demoró la evacuación de las víctimas del ataque de Amalfi; “muchísimo tiempo y ahora tenemos que hablar de 13 muertos”
Los periodistas no preguntaron pero la tensión en el ambiente daba tajada. Y no era para menos, por el fuerte cruce de palabras que había tenido lugar en el consejo de seguridad.
El ambiente estaba caldeado desde el jueves porque el gobernador Rendón se había mostrado particularmente afectado por el ataque al helicóptero Black Hawk de la policía. Desde la 1:42 de la tarde pidió al Gobierno Nacional actuar con urgencia: “Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos”, escribió en X. Y sobre todo hizo énfasis en que estaban “a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con prontitud”.
Insistió a las 3:32 de la tarde, que ya habían pasado “casi cinco horas” y los policías seguían heridos sin que nadie los recogiera: “Urge articulación y coordinación en el Gobierno Nacional. Se trata de un asunto de vida o muerte”.