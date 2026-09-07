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Gobierno revisará fotomultas tras detectar 40.000 comparendos irregulares: “No son para hacer negocios”

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión nacional de los sistemas tras detectar preliminarmente comparendos por fotomultas que no habían registrado oficialmente el inicio de su operación.

  • El presidente Abelardo De la Espriella informó sobre los primeros resultados preliminares de la revisión nacional a los sistemas de fotodetección. Foto: Presidencia
    El presidente Abelardo De la Espriella informó sobre los primeros resultados preliminares de la revisión nacional a los sistemas de fotodetección. Foto: Presidencia
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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La revisión de las fotomultas en Colombia comenzó a dejar sus primeros hallazgos. El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que cerca de 40.000 órdenes de comparendo podrían haber sido impuestas de manera irregular por dispositivos que, aunque estaban autorizados, no registraban oficialmente el inicio de su operación.

La cifra todavía está en proceso de validación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), por lo que aún no se ha determinado cuántos de esos comparendos tendrían que ser revisados o eventualmente anulados.

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El anuncio fue hecho por el presidente, quien escribió que ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizar una revisión de los sistemas de fotodetección que funcionan en el país: “¡Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos!”, afirmó el mandatario.

Uno de los casos identificados está en Cartago, Valle del Cauca, donde fue negada la entrada en operación de un sistema de fotodetección que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

La revisión también encontró 12 dispositivos cuya autorización está en trámite de revocatoria, debido a cambios relacionados con la competencia de las autoridades de tránsito que los habían autorizado.

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La revisión de fotodetección será nacional

De la Espriella aseguró que ordenó revisar todos los puntos de fotodetección habilitados en Colombia y anunció que el Gobierno trabajará con el Ministerio de Transporte en una nueva reglamentación con el objetivo establecer controles sobre las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir estos sistemas antes de entrar en funcionamiento.

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La revisión también alcanzará a los vehículos que “utilizan dispositivos tecnológicos para imponer comparendos sin agentes y sin la debida autorización”, según anunció el presidente.

De la Espriella cerró su pronunciamiento insistiendo en que los controles de seguridad vial deben ajustarse a la ley y no convertirse en mecanismos de cobro irregular: “La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos”.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Van a revisar todas las cámaras de fotomultas de Colombia?
Sí. El presidente Abelardo De la Espriella ordenó revisar todos los puntos de fotodetección habilitados en Colombia como parte de la revisión nacional.
¿Qué pasará con los 40.000 comparendos que podrían haber sido impuestos irregularmente?
El Gobierno todavía no ha definido qué ocurrirá con esos comparendos. La cifra está siendo validada con el SIMIT para determinar el alcance de las posibles irregularidades y adoptar las decisiones jurídicas correspondientes.
¿Por qué algunos comparendos con fotomultas podrían ser irregulares?
Según la revisión preliminar citada por el presidente, algunos dispositivos estaban autorizados, pero no registraban oficialmente el inicio de su operación cuando habrían impuesto los comparendos.
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