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Gobierno gira $300.000 millones al sector eléctrico para aliviar liquidez durante El Niño

El Gobierno destinó nuevos recursos para fortalecer la cadena de pagos eléctrica y reducir riesgos en el servicio ante la llegada del fenómeno de El Niño.

  • El Ministerio de Hacienda giró $300.000 millones al Fondo Empresarial para atender las necesidades inmediatas de liquidez del sector eléctrico. FOTO COLPRENSA
    El Ministerio de Hacienda giró $300.000 millones al Fondo Empresarial para atender las necesidades inmediatas de liquidez del sector eléctrico. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 8 minutos
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El Ministerio de Hacienda giró $300.000 millones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender las necesidades inmediatas de liquidez del sector eléctrico.

Los recursos fueron girados mediante la Resolución 2087 del 16 de septiembre de 2026 y hacen parte de los $1,5 billones anunciados por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 24 de agosto para este sector.

Con este giro, el Fondo Empresarial tendrá mayor capacidad financiera para atender las presiones de la cadena de pagos del sector eléctrico y reducir el riesgo de afectaciones en la prestación del servicio ante la llegada del fenómeno de El Niño.

La medida hace parte del Plan Energía YA, mediante el cual el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, responde a los desafíos que enfrenta el sector energético del país.

Consulte: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño

Los recursos están destinados a atender las necesidades inmediatas de liquidez del sector eléctrico.

El objetivo es que el Fondo Empresarial cuente con mayor capacidad financiera para responder a las presiones que enfrenta la cadena de pagos del sector eléctrico.

Con esta medida, el Gobierno busca reducir el riesgo de que las dificultades financieras terminen afectando la prestación del servicio ante la llegada del fenómeno de El Niño.

El giro de $300.000 millones hace parte de los $1,5 billones anunciados por el Gobierno para atender las necesidades del sector.

El Plan Energía Ya

El giro hace parte del Plan Energía YA, una estrategia mediante la cual el Gobierno Nacional busca responder a los desafíos que enfrenta el sector energético del país.

La iniciativa es desarrollada a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.

Dentro de las medidas adoptadas está el fortalecimiento de la capacidad financiera del Fondo Empresarial para atender las necesidades de liquidez del sector eléctrico.

Dispac en el Chocó

A esta medida se suma la capitalización por $20.200 millones de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), compañía que presta el servicio de energía en el Chocó.

Entérese: “Tenemos que salir a conseguir $88 billones a través de crédito externo”: ministro de Hacienda

Los recursos tienen como propósito fortalecer la capacidad financiera de la empresa y contribuir a la continuidad del servicio después de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto.

La medida busca acompañar a la población del Chocó, que continúa recuperándose de los efectos del terremoto.

¿Qué busca el Gobierno con estas medidas?

El Gobierno nacional señaló que el giro al Fondo Empresarial y la capitalización de Dispac tienen un propósito común: proteger la continuidad del servicio de energía.

En el caso del sector eléctrico, los recursos buscan atender las necesidades de liquidez y las presiones de la cadena de pagos.

En el Chocó, la capitalización de Dispac busca fortalecer financieramente a la empresa y contribuir a mantener la continuidad del servicio después de las afectaciones provocadas por el terremoto.

El Gobierno señaló que está tomando decisiones para evitar que los problemas financieros del sector terminen afectando a las familias colombianas.

En ese sentido, el giro de los $300.000 millones y la capitalización de Dispac hacen parte de las acciones con las que busca garantizar que la energía continúe llegando a los hogares.

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