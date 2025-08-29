x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Es posible que Estados Unidos quiera matar a Maduro desde la distancia”: exembajador de EE.UU. en Venezuela

Según el exembajador, las fracturas internas del chavismo podrían acelerar la salida de Maduro, pero la falta de un proyecto de transición mantiene el control del régimen.

  • El destructor de misiles guiados USS Sampson, y el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. FOTOS: AFP
    El destructor de misiles guiados USS Sampson, y el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. FOTOS: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 49 minutos
bookmark

El exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, aseguró en una entrevista que el despliegue militar en el Caribe liderado por Washington no tiene como objetivo una invasión, pero sí podría usarse para “matar a Maduro” desde la distancia.

En una entrevista con La FM, Story, quien fue embajador entre 2018 y 2023, calificó al régimen venezolano como un “cartel del narcotráfico y señaló que la región, incluida Colombia, vive las consecuencias de esa situación.

“Desde 2019 ya hemos dicho como gobierno que este no es un gobierno legítimo”, señaló Story al recordar el momento en que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

Lea también: Diosdado Cabello ridiculizó la idea de una supuesta invasión de EE. UU. a Venezuela: “Vendedera de humo”

Según él, tras el desconocimiento de las elecciones recientes, Nicolás Maduro dejó de tener cualquier legitimidad.

El exembajador aseguró que lo que hay en Venezuela “no es un gobierno, es un grupo de criminales, un grupo de narcotraficantes”.

Para explicar la magnitud de la situación, comparó el caso con la posibilidad de que Pablo Escobar hubiera llegado a la presidencia de Colombia en los años noventa.

El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe

Sobre la movilización de destructores y submarinos cerca de las costas venezolanas, Story explicó que se trata de “una muestra de fuerza” y no de un plan de invasión. Aclaró que, aunque esa flota tiene capacidad de lanzar misiles, “no es una fuerza suficientemente grande para una invasión a Venezuela”.

Le puede interesar: EE. UU. reforzará su despliegue militar en el Caribe con siete buques de guerra y un submarino nuclear

El diplomático insistió en que el objetivo principal es reforzar las operaciones contra el narcotráfico y enviar un mensaje a sectores dentro del chavismo que podrían decidirse por la salida de Maduro.

Sin embargo, reconoció que una operación de precisión contra el mandatario no puede descartarse. “Matarlo desde una distancia, claro, es una posibilidad”, dijo.

Aunque reconoció ese escenario, también resaltó que la probabilidad actual de una acción ofensiva es baja. Recordó que Donald Trump “no le gusta la guerra” y prefiere utilizar todas las herramientas de presión sin recurrir a un conflicto abierto.

El temor interno y las fracturas en el chavismo

Al referirse a la situación dentro del régimen, Story aseguró que Maduro recurre al discurso patriótico cada vez que se siente amenazado. “Los cobardes siempre se ponen en el lado de patriotismo”, afirmó, y señaló que la movilización de milicianos responde más a una estrategia de miedo que a un respaldo real.

Para él, sí existe temor de que algunos generales u oficiales altos tomen la decisión de apartar a Maduro.

Sin embargo, explicó que lo que frena a estos sectores es la incertidumbre sobre lo que pasaría después. En sus palabras, el verdadero dilema es qué modelo político podría reemplazar al chavismo.

De acuerdo con su análisis, la permanencia de Maduro se sostiene porque no hay un proyecto claro de transición que motive a quienes hoy podrían romper filas dentro de su círculo más cercano.

Le puede interesar: “Maduro no es presidente, es el líder fugitivo de un cartel narcoterrorista”: La Casa Blanca

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida