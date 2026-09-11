Video | El increíble alcance del GPT-6 Astra: navega con un dron para identificar, seguir y encontrar personas específicas

Durante la primera semana de septiembre de 2026, OpenAI lanzó GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta ahora, con la promesa de ser capaz de operar el computador en lugar del usuario y completar tareas complejas de trabajo profesional con mayor velocidad, precisión y autonomía que cualquier modelo anterior.
La empresa tecnológica definió este proyecto como “el modelo más inteligente y alineado del mundo” y lo está desplegando de manera gradual para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de su API y los servicios de Microsoft Azure y AWS Bedrock.
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Aunque se dijo tras el lanzamiento de GPT-6 Astra que este no tiene la capacidad oficial de navegar de forma autónoma con un dron físico en el mundo real, se conoció recientemente que una empresa logró combinar eficientemente un dron con la IA para identificar, seguir y encontrar personas específicas.
Se trata de la empresa llamada Andon Labs, una startup de investigación en inteligencia artificial creada en 2023 con ubicación en San Francisco, EE. UU., enfocada en probar, evaluar y desarrollar organizaciones autónomas gestionadas por IA en el mundo real.