Durante la primera semana de septiembre de 2026, OpenAI lanzó GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta ahora, con la promesa de ser capaz de operar el computador en lugar del usuario y completar tareas complejas de trabajo profesional con mayor velocidad, precisión y autonomía que cualquier modelo anterior. La empresa tecnológica definió este proyecto como “el modelo más inteligente y alineado del mundo” y lo está desplegando de manera gradual para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, así como a través de su API y los servicios de Microsoft Azure y AWS Bedrock. Le puede interesar: GPT-6 Astra: qué puede hacer el nuevo modelo de OpenAI y por qué lo llaman la IA más inteligente del mundo Aunque se dijo tras el lanzamiento de GPT-6 Astra que este no tiene la capacidad oficial de navegar de forma autónoma con un dron físico en el mundo real, se conoció recientemente que una empresa logró combinar eficientemente un dron con la IA para identificar, seguir y encontrar personas específicas. Se trata de la empresa llamada Andon Labs, una startup de investigación en inteligencia artificial creada en 2023 con ubicación en San Francisco, EE. UU., enfocada en probar, evaluar y desarrollar organizaciones autónomas gestionadas por IA en el mundo real.

Secuencia de cómo el dron muestra que sigue a un mismo objetivo. FOTO: Captura de video de redes sociales de @andonlabs

Y es que esta organización está enfocada en investigar cómo los modelos de lenguaje y agentes de IA pueden administrar negocios reales sin intervención humana directa. “La seguridad que brinda la intervención humana es una ilusión. Evaluamos, investigamos y aplicamos el control mediante IA en nuestros propios despliegues reales de organizaciones autónomas”, detallan en su web. En medio de sus pruebas, Andon Labs analizó las capacidades, límites y vulnerabilidades de seguridad de la IA al operar en entornos físicos y económicos reales. “Estamos construyendo la Organización Autónoma Segura. Implementamos y escalamos organizaciones autónomas de forma iterativa, conectando la investigación sobre el control mediante IA con las pruebas en entornos reales”, concluyeron. De esta manera, la capacidad más llamativa de GPT-6 Astra, que es el uso autónomo del computador, pasó a ser posible también en el uso en drones con el fin de poder encontrar y seguir a una persona, tal y como lo probó y expuso recientemente Andon Labs en sus redes sociales.

“ChatGPT, encuentra a esta persona y síguela”: la prueba de Andon Labs con un dron y GPT-6 Astra

Por medio de varias publicaciones en sus redes sociales, incluyendo un video de prueba, Andon Labs dio a conocer que es posible que un dron combinado con el GPT-6 Astra pueda tener la habilidad de identificar, seguir y encontrar personas específicas. “GPT-6 Astra puede navegar de forma autónoma con un dron por nuestra oficina para encontrar y seguir a una persona específica”, afirmaron en la publicación, en donde hicieron la prueba en lo que parece ser una de sus oficinas. En la publicación del video, se vio cómo el modelo, a través del dron, obedece la orden de identificar y seguir a uno de sus trabajadores. “Es el primer modelo de IA que supera a un humano en cada una de las 5 tareas de Drone-Bench en al menos un intento”, expresaron.

Andon Labs utilizó un dron especial creado por ellos llamado Drone-Bench, el cual se basa en una demostración donde un dron comercial navega de forma autónoma por los espacios de sus oficinas para “encontrar y seguir a una persona específica”. “Esta demostración abarca cinco capacidades: reconstrucción, localización, navegación, detección y seguimiento. Cada una constituye una tarea independiente, evaluada en comparación con un modelo de referencia humano”, explicaron. Para la empresa, este tipo de avances son importantes porque, según ellos, la IA ya no se limita solo a una ventana de chat, debido a que los modelos están en diferentes lugares como tiendas, cafeterías y otros pequeños negocios. “Su autonomía física seguirá mejorando a un ritmo cada vez mayor”.

Este nuevo modelo del popular chatbot de IA ya está disponible para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. FOTO: Cortesía

“Este modelo de referencia es nuestro código de demostración, escrito por un humano con la ayuda de agentes de programación, por lo que un modelo que lo supere en todas las tareas puede recrear de forma autónoma una demostración al menos tan capaz como la nuestra”, informaron. Y agregaron: “Aunque las mejores pruebas de GPT-6 Astra han superado todas las tareas en Drone-Bench, una ejecución promedio tiene una probabilidad de éxito de principio a fin del 2,8 %. Esto se debe a la baja fiabilidad en las tareas de detección (4/10) y reconstrucción (1/10)”. Las pruebas del dron con el GPT-6 Astra fueron hechas en comparación con Claude Fable 5.1., por lo que determinaron que este nuevo modelo de IA es mucho mejor, ya que puede permitir ganar mucho más dinero y siendo más ético.