“Dígale eso a los taxistas, a los moteros...”: las críticas que desató Petro al decir que “el pobre no usa casi gasolina”

El presidente Gustavo Petro acudió nuevamente a sus ya acostumbradas alocuciones televisadas para hacer defensa de una de sus últimas iniciativas presentadas ante el Congreso: la reforma tributaria.

Aunque el tema central era la educación, el mandatario terminó en una mezcla de temáticas lanzando una frase con la que pretendió defender la reforma tributaria que ha sido criticada por una posible carga alta de impuestos a la clase media del país, según ha justificado opositores a la iniciativa.

“Le ponemos impuestos a la gasolina, sí. Pero el pobre no usa casi gasolina, el que más usa gasolina es el de las 4 puertas”, declaró el presidente Petro en plena alocución televisada por cadenas nacionales.

Esta frase generó la crítica de varios sectores políticos, quienes calificaron las palabras del mandatario como desconectadas con la realidad del país.

Una de las voces que se hicieron sentir respecto a las declaraciones del jefe de Estado fue la representante Katherine Miranda, quien le respondió de forma irónica a través de su cuenta de X.

“Claro... porque la comida llega volando a las plazas de mercado, el transporte público anda con energía divina y los campesinos llevan sus cosechas en alfombra mágica”, escribió Miranda, recordándole a Petro que “cada gota de gasolina encarece la vida del más pobre”.