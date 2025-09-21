x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Hallaron sin vida a los siete mineros que estaban atrapados en una mina de oro en Santander de Quilichao

Los mineros estaban atrapados desde el pasado 12 de septiembre producto de un deslizamiento de tierra. Las autoridades están tratando de confirmar el número total de afectados.

    Las autoridades localizaron los cuerpos de los mineros atrapados en mina de oro en Santander de Quilichao y verifican que no hayan más personas desaparecidas en el socavón. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 minutos
bookmark

Tras más de una semana de labores de búsqueda en una mina de oro artesanal en Santander de Quilichao, Cauca, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los mineros que estaban atrapados en el lugar.

Desde el pasado 12 de septiembre comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en la zona estuvieron en vilo luego de que se conociera la situación de, inicialmente, 7 hombres quienes, tras una emergencia, quedaron atrapados en un socavón ubicado en la vereda Brasilia del corregimiento de San Antonio.

Lea también: Siete mineros siguen atrapados en mina de oro en Santander de Quilichao, Cauca; inescrupulosos afectan la búsqueda

Con la localización de los cuerpos, se finalizaría un operativo que implicó la movilización de voluntarios, organizaciones humanitarias y maquinaria pesada.

En medio de las labores de búsqueda las unidades de emergencia tuvieron que solventar dificultades con el terreno, pues la mina era una excavación de 27 metros en vertical y 150 metros en horizontal.

Debido a la cantidad de agua en el terreno, se tuvo que acudir, según explicación de las autoridades, a una oruga especializada en perforación hidráulica para drenar el líquido y seguir en condiciones aptas.

Adicional a las complicaciones del lugar, la comunidad y las autoridades intervinieron para que dejaran de acercarse personas inescrupulosas que estaban llegando para extraer oro a través del barequeo.

Aunque se conoció inicialmente que eran 7 los mineros que producto de los deslizamientos quedaron atrapados en la mina, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) están verificando en la zona que no hayan más afectados por la emergencia.

Inicialmente los trabajadores que fueron reportados como desaparecidos son: Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Carlos José Piña y Dairo Velasco Galarza.

Siga leyendo: Alcaldesa de Cajibío, Cauca, fue enviada a la cárcel por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

