Siete mineros siguen atrapados en mina de oro en Santander de Quilichao, Cauca; inescrupulosos afectan la búsqueda

Las autoridades y la comunidad persisten en la búsqueda de los siete mineros que siguen atrapados desde hace una semana bajo una mina de oro artesanal en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca.
La Defensa Civil y Salvamento Minero de la Agencia Nacional Minera, con ayuda de maquinaria amarilla suministrada por la Alcaldía, trabaja día y noche en la vereda Brasilia, del corregimiento de San Antonio, para llegar hasta al socavón donde se encontrarían Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Carlos José Piña y Dairo Velasco Galarza; sin embargo, las posibilidades de encontrarlos con vida son pocas porque la mina se estaría llenando de agua.