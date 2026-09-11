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Por estar mirando el celular, hombre cayó desde un segundo piso: el accidente quedó en video

El momento quedó registrado en cámara de seguridad y el video fue tendencia mundial en X tras el accidente que ocasionó el despiste.

  • Cámara captó caída de hombre desde el segundo piso de una obra. Foto: Captura de video redes sociales
    Cámara captó caída de hombre desde el segundo piso de una obra. Foto: Captura de video redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 34 minutos
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Hay consejos que las mamás repiten hasta el cansancio y uno de ellos es “cuando camine, mire por dónde va, no coja el celular”. Un hombre tuvo que comprobarlo de la peor manera cuando recorría una construcción y se cayó desde el segundo piso.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el lugar. En la grabación se observa al hombre desplazándose por el segundo nivel mientras tiene la atención puesta en su celular.

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Con la información recogida preliminarmente, habría llegado al sitio para revisar cómo avanzaban los trabajos y, después de subir las escaleras, comenzó a caminar por una de las zonas de la obra cuando dio un paso en falso. Las imágenes muestran también a las personas que estaban en la construcción y se acercaron para mirar qué había ocurrido, mientras otros bajan rápidamente por las escaleras para auxiliarlo.

Las imágenes llamaron la atención de miles de usuarios, que compartieron la grabación y comentaron la particular situación, tanto así que fue tendencia mundial en la red social X.

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Ojo, no es carreta; el uso del celular mientras camina puede reducir la atención sobre el entorno y dificultar la identificación de obstáculos, desniveles, escaleras o aberturas.

Esta distracción representa un riesgo mayor en lugares como construcciones, donde pueden existir superficies irregulares, materiales de trabajo y zonas sin protección. En estos espacios es recomendable evitar el uso del teléfono mientras se está caminando y detenerse en un lugar seguro para revisar la pantalla.

Mantener la atención en el recorrido permite reaccionar con mayor rapidez ante un obstáculo o cambio inesperado en el terreno.

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