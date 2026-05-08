Tragedia en centro comercial de Bogotá: hombre de 29 años murió tras el desplome de un ascensor desde un cuarto piso

La jornada laboral de este viernes 8 de mayo en el occidente de la ciudad se vio sacudida por un accidente fatal que terminó cobrando la vida de un ciudadano. Le puede interesar: Estudiante de la Universidad del Rosario denunció presunto abuso sexual por un compañero: la institución respondió En el centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en el barrio Álamos de la localidad de Engativá, un hombre de aproximadamente 29 años perdió la vida luego de que el elevador de un restaurante colapsara desde el cuarto piso. La emergencia, reportada en las primeras horas de la mañana, movilizó a los organismos de seguridad hacia un establecimiento privado del complejo.

El hallazgo en el cuarto piso

Minutos después de las 8:30 a. m., una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá que realizaba labores de vigilancia recibió la alerta de la central de radio. El reporte indicaba la caída de una persona desde una altura considerable. Al ingresar al local comercial señalado, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la víctima dentro de la estructura de un ascensor perteneciente a un restaurante. Las hipótesis preliminares manejadas por las autoridades sugieren que el fallecimiento fue consecuencia de una falla mecánica accidental en el sistema de transporte de carga o pasajeros del establecimiento.

La administración del centro comercial Nuestro Bogotá confirmó que una persona de 29 años perdió la vida dentro de un local privado tras la caída de un elevador desde un cuarto nivel. FOTO: Centro comercial Nuestro Bogotá

No obstante, la unidad de vida de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para determinar con exactitud las causas del siniestro y verificar las condiciones de mantenimiento del equipo involucrado.

La respuesta del centro comercial

Tras el incidente, la administración del Centro Comercial Nuestro Bogotá emitió un pronunciamiento oficial para deslindar la responsabilidad de sus equipos de uso público en lo ocurrido. A través de un documento, la entidad se manifestó al respecto. “En la jornada de hoy, viernes 8 de mayo de 2026, una persona que se encontraba en uno de los restaurantes que operan dentro del Centro Comercial Nuestro Bogotá sufrió un evento al interior del local”, señalaron.

La gerencia del complejo comercial fue enfática al señalar que el suceso no tuvo lugar en las zonas de tránsito común. Según explicaron, el dispositivo que falló es de propiedad privada del comercio y no forma parte de la infraestructura general del edificio. “El incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical (ascensores o escaleras eléctricas), e informa que estos reciben un mantenimiento profesional y riguroso de manera periódica para garantizar la seguridad de todos los usuarios”, precisaron en su comunicación.

Investigaciones en curso