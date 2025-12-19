x

El valiente hombre que se enfrentó a asesino de 15 personas en Australia recibió donación de más de 1.5 millones de dólares

Ahmed al Ahmed, de 44 años, vive como migrante en Australia con sus dos hijos y trabaja como vendedor de frutas en la capital de Sídney. Es elogiado por desarmar a un terrorista que abrió fuego en una playa.

  • Ahmed al Ahmed recibió la millonaria donación en el hospital mientras se recupera de las heridas que sufrió al enfrentar a los dos terroristas que asesinaron a 15 personas en Australia. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
Agencia AFP
hace 49 minutos
bookmark

Ahmed al Ahmed, el héroe que arriesgó su vida al arrebatar el arma de uno de los terroristas en la playa australiana de Bondi, en la ciudad de Sídney, recibió 2.5 millones de dólares australianos (alrededor de 1,7 millones de dólares estadounidenses) tras una campaña en internet que buscaba cubrir sus gastos médicos.

Ahmed, un vendedor de frutas, emigró de Siria a Australia en 2007, dijo su tío Mohamed, de 60 años.

Su sobrino, de 44 años y padre de dos hijos, se convirtió en héroe cuando interceptó un ataque perpetrado en la popular playa de Bondi contra una congregación judía que celebraba Janucá.

Los dos atacantes mataron a 15 personas y dispararon a Ahmed varias veces en el hombro durante el forcejeo.

Su tío dice que estaba viendo sus redes sociales cuando se encontró con el video, que se acabó volviendo viral, en el que su sobrino forcejea con uno de los agresores.

Las imágenes muestran a Ahmed agachado entre los vehículos estacionados durante el tiroteo, y luego forcejeando para quitarle el arma a uno de los atacantes.

“Este incidente causó sensación mundial. Él es de Siria y es musulmán, y no tenía otra motivación para hacer esto salvo el heroísmo y la valentía”, expresó el tío.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó a la televisión nacional ABC que el ataque pareció “motivado por la ideología del Estado Islámico”.

Cuando visitó a Ahmed en el hospital, elogió su hazaña y aseguró que “su valentía es una inspiración para todos los australianos”.

Según su tío, Ahmed salió de Al Nayrab en 2007 hacia Australia, donde trabajó en un primer momento como obrero de construcción, antes de abrir un puesto de frutas y verduras en Sídney.

Sus padres fueron a visitarlo hace dos meses y aún estaban allí cuando ocurrió el ataque.

Del atentado antisemita, un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el pasado domingo contra una multitud.

El gobierno australiano instó a los ciudadanos a encender velas a las 18:47 del domingo 21 de diciembre, “exactamente una semana después de que se produjera el ataque”.

El gobierno se comprometió a endurecer las leyes que permitieron a Sajid Akram poseer seis armas de cañón largo.

Cientos de personas se lanzaron al océano frente a Bondi este viernes para formar un enorme círculo flotante como homenaje a las 15 personas asesinadas.

Puede leer: Terror en universidad de Estados Unidos: tiroteo dejó dos muertos y los responsables siguen sueltos

Sídney sigue en máxima alerta casi una semana después del ataque. La policía liberó este viernes a siete hombres, detenidos la víspera por el temor de que estuvieran tramando un “acto violento”.

Las autoridades dijeron que no se identificó ningún vínculo entre estos y la investigación acerca del ataque en Bondi, y descartaron que supongan “un riesgo inmediato para la seguridad de la gente”.

El mayor de los presuntos atacantes, Sajid de 50 años, murió en un tiroteo con la policía, pero su hijo Naveed, de 24 años, sobrevivió.

El albañil desempleado ha sido acusado de 15 cargos de asesinato, un “acto de terrorismo” y docenas de otros delitos graves. La policía australiana investiga si ambos se reunieron con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del tiroteo.

Lea también: Condenan a cadena perpetua a anestesista francés por envenenar a 30 pacientes

