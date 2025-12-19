El valiente hombre que se enfrentó a asesino de 15 personas en Australia recibió donación de más de 1.5 millones de dólares

Ahmed al Ahmed, el héroe que arriesgó su vida al arrebatar el arma de uno de los terroristas en la playa australiana de Bondi, en la ciudad de Sídney, recibió 2.5 millones de dólares australianos (alrededor de 1,7 millones de dólares estadounidenses) tras una campaña en internet que buscaba cubrir sus gastos médicos.
Ahmed, un vendedor de frutas, emigró de Siria a Australia en 2007, dijo su tío Mohamed, de 60 años.
Su sobrino, de 44 años y padre de dos hijos, se convirtió en héroe cuando interceptó un ataque perpetrado en la popular playa de Bondi contra una congregación judía que celebraba Janucá.
Los dos atacantes mataron a 15 personas y dispararon a Ahmed varias veces en el hombro durante el forcejeo.