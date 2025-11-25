x

Hombre se disfrazaba de su madre fallecida para cobrar su pensión; cadáver estaba escondido en casa

El hecho que ha sorprendido a las autoridades por lo macabro va desde el disfraz del hombre hasta el hallazgo del cuerpo de su progenitora momificado.

  • El enfermero de 57 años desempleado buscaba con este presunto intento de estafa seguir recibiendo 53 mil euros anuales aproximadamente. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 minutos
bookmark

Un aterrador hecho ha sacudido a las autoridades y ciudadanos de Italia, luego de que un hombre fuera descubierto suplantando la identidad de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión.

El acusado de este macabro engaño es un hombre de 57 años de edad, enfermero de profesión y actualmente desempleado. El sujeto habría intentado suplantar a Graziella Dall’Oglio, su madre de 82 años que había muerto hace aproximadamente tres años. Su cuerpo fue hallado momificado en la vivienda familiar.

Los hechos que condujeron a descubrir al enfermero italiano ocurrieron el pasado 11 de noviembre de 2025 en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, norte de Italia. Ese día, el hombre acudió a una oficina gubernamental para renovar el carné de identidad de su madre, un documento necesario para continuar recibiendo los beneficios.

Para poder seguir cobrando la pensión de Graziella, el hombre de 57 años al parecer se vistió completamente como una mujer mayor, usando peluca, maquillaje, uñas pintadas, ropa femenina, lentes y un collar. También intentó imitar cada gesto y particularidad de su madre.

Al momento de hacer la diligencia, su disfraz generó sospechas entre los funcionarios municipales, quienes alertaron a la policía. Un agente gubernamental, según medios locales, notó rasgos masculinos, que incluían una voz baja o masculina, un cuello demasiado robusto y vello oscuro en la nuca, manos y barbilla.

Tras la denuncia y una comparación de fotografías que determinó el intento de estafa, los agentes llegaron a la casa del hombre. Allí, el acusado permitió que registraran su casa, dando pie al descubrimiento del cuerpo de la fallecida.

El cuerpo de Graziella Dall’Oglio, en avanzado estado de momificación, fue hallado después de haber estado oculto por al menos tres años. Según los reportes de las autoridades, el cuerpo de la progenitora fue envuelto en una bolsa para dormir y sábanas y fue escondido dentro de un armario.

El enfermero de 57 años habría extraído líquidos del cuerpo con una jeringa para evitar la descomposición. A pesar del macabro hallazgo, no se sospecha de un acto ilícito que condujera a la muerte de la mujer. Se está a la espera de una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento de la adulta de 82 años.

Este intento de fraude tenía como principal motivo el cobro de la pensión y la administración de una cartera inmobiliaria de tres casas con el que podría recaudar 53 mil euros al año aproximadamente.

El presunto impostor fue llevado a prisión y fue denunciado por ocultación de cadáver, sustitución de persona o falsificación de identidad, estafa a la Seguridad Social, fraude al Estado, y falsedad documental.

