Hora y dónde ver Colombia-Venezuela por el Sudamericano Sub-17 en Paraguay

El compromiso que se disputará en el estadio Ameliano, Villeta, se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com, Ditu, Caracol y RCN HD2.

Las dirigidas por Carlos Paniagua se enfrentan a las venezolanas, que perdieron en la semifinal contra Argentina 1-0 y, por ello, el cupo para el Mundial se disputará desde las 12:00 m. (hora de Colombia).

La Selección Colombia femenina Sub-17 se mide a Venezuela en busca del cupo para el Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos a finales de octubre del presente año.

La arquera Sofía Prieto, sostuvo que “el grupo está motivado para darlo todo, ya analizamos a Venezuela, es un gran equipo, ordenado, compacto. Nos sentimos contentas y con mucha ilusión de lograr la clasificación, porque hemos tenido buenos partidos y esperamos darle una alegría a los aficionados que nos han demostrado su respaldo”, comentó la arquera titular de la Selección.

Colombia llega a este compromiso invicta y en los últimos tres encuentros del Sudamericano no ha recibido goles en contra, mientras que en los dos últimos ha marcado seis tantos, demostrando una buena producción ofensiva y gran concentración en defensa.

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La volante Juanita Parga mencionó que son conscientes de que serán los últimos minutos en el torneo y por eso se prepararon mentalizadas en dar el todo por el todo. “Entre lo que han aprendido en el torneo está que, ya sea en el primer minuto y hasta el último, vamos a dejar todo en la cancha, con el corazón para lograr la clasificación al Mundial”, manifestó.

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Colombia necesita vencer a Venezuela para así asegurar su cupo en el Mundial, al que ya clasificaron Brasil y Argentina como finalistas del Sudamericano.

La otra llave del repechaje por el cupo al Mundial será disputada por Chile y Ecuador, el ganador sellará su cupo a Marruecos.