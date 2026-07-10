Noruega vs. Inglaterra, un duelo de goleadores en los cuartos de final: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

La selección de Noruega es la gran sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Los escandinavos vienen de eliminar a Brasil en Nueva York con doblete de su principal figura, Erling Braut Haaland y se encuentran a puertas de hacer historia cuando enfrenten a Inglaterra en Miami este sábado 11 de julio. Los Tres Leones por su parte lograron una hazaña ante México, pues aunque los manitos son una selección menor a la británica, el contexto del duelo en el Estadio Azteca midió el carácter de los dirigidos por Thomas Tuchel.
El principal atractivo del compromiso es sin duda alguna el cara a cara de dos de los goleadores del torneo y del fútbol europeo en general. “El Androide” Haaland es, quizá, el jugador más mediático de la cita orbital junto a Vozinha, arquero de Cabo Verde. Esto debido por su capacidad goleadora y su aspecto físico, el cual llama la atención en redes sociales. Harry Kane, la carta de gol de los ingleses, lleva 6 goles, pero su aporte al juego va más allá de la estadística que mide a los “killers”. La fortaleza del jugador del Bayern Múnich es su efectividad y más que correcta asociación en el juego.