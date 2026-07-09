¿Vozinha sería compañero de Messi en el Inter de Miami? Esto es lo que se sabe del futuro del arquero de Cabo Verde

La actuación de Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, con Cabo Verde en el Mundial de Norteamérica llevó al arquero a ser reconocido en el mundo por sus buenas atajadas y ahora, al parecer, son varias las propuestas que tiene en su mesa el guardameta.

Vozinha, quien no tiene equipo tras el Mundial, está disfrutando de sus vacaciones, pero al parecer, a su mesa han llegado varias propuestas de equipos que quieren contar con sus servicios, entre ellos, el Inter de Miami, de Lionel Messi.

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Hay que recordar que el experimentado arquero de Cabo Verde, quien tiene 40 años de edad, finalizó su contrato con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio y quedó sin contrato, por lo que ahora, como agente libre, puede negociar con cualquier club que quiera tenerlo en sus filas.

De concretarse la oferta del Inter de Miami, sería otro sueño cumplido para el arquero de Cabo Verde, quien en reiteradas entrevistas ha manifestado su admiración por el astro argentino, a quien enfrentó en los 16avos de final del Mundial de Norteamérica.

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Las intervenciones de Vozinha frente a España, Uruguay y Argentina fueron determinantes para que la selección africana sorprendiera al mundo y alcanzara los dieciseisavos de final, donde solo cayó en la prórroga ante la vigente campeona del mundo.

Pero además de sus buenas actuaciones, el arquero se hizo viral por su impresionante crecimiento en redes sociales, ya que, cuando comenzó el Mundial, tenía unos 50.000 seguidores en Instagram y tras su figuración en el torneo, llegó a tener más de 25 millones.

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Este crecimiento también le permitió que marcas y empresas lo contactaran para temas publicitarios, pues su nombre se convirtió en el más buscado y el más compartido en el mundo.

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Ahora, se espera que Vozinha termine sus vacaciones y comunique dónde continuará con su carrera, que confirme por cuál oferta se inclinó y así saber cuál será su nueva camiseta para el resto de la temporada 2026.