Video | Hombre atacó brutalmente a trabajadora de hotel en Medellín: autoridades confirman captura

Las imágenes de un hombre que agrede de manera despiadada a una mujer en la recepción de un hotel de Medellín, al parecer por no haber querido acceder a entrar en su habitación, ha causado indignación generalizada.
Inicialmente se había dicho que el agresor era un extranjero y por eso se estaba solicitando la expulsión del país por parte de Migración Colombia; sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez aclaró que se trata de un sujeto de origen nacional, a la vez que rechazó el hecho.
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El hecho habría ocurrido este lunes casi a las cinco de la madrugada en el hotel Plaza Mayor 44. El video fue difundido a través del portal web Denuncias Antioquia y ha suscitado todo el rechazo de los cibernautas.