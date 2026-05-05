Video | Hombre atacó brutalmente a trabajadora de hotel en Medellín: autoridades confirman captura

El hecho habría ocurrido este lunes casi a las cinco de la madrugada en el hotel Plaza Mayor 44. El video fue difundido a través del portal web Denuncias Antioquia y ha suscitado todo el rechazo de los cibernautas.

Inicialmente se había dicho que el agresor era un extranjero y por eso se estaba solicitando la expulsión del país por parte de Migración Colombia; sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez aclaró que se trata de un sujeto de origen nacional, a la vez que rechazó el hecho.

Las imágenes de un hombre que agrede de manera despiadada a una mujer en la recepción de un hotel de Medellín, al parecer por no haber querido acceder a entrar en su habitación, ha causado indignación generalizada.

Ahí se ve cómo el hombre, alto, barbado y de unos 40 años de edad, llega a la recepción desnudo y tapado en sus órganos sexuales solo con una toalla para emprenderla a golpes y patadas contra la mujer.

Esta trata de resguardarse detrás de la recepción, pero el sujeto la persigue tirándole incluso elementos que están sobre el mostrador.

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Se nota tan concentrado en su cometido que se le cae la toalla blanca; después recoge la prenda del suelo y no se la pone sino que se pierde del encuadre de la cámara de seguridad, presumiblemente para retornar a su habitación.

“Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales”, dijo el alcalde Gutiérrez.

A la vez, indicó que la víctima hizo la respectiva denuncia con acompañamiento de funcionarios de la administración y fue valorada por expertos del Instituto de Medicina Legal.

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“Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”, recalcó el mandatario.

Según Denuncias Antioquia, la mujer agredida es una empleada del establecimiento que subió a entregarle al huésped la ropa lavada. Y ante la insistencia de este a que entrara, esta se negó. De ahí en adelante se ocasionó la reacción violenta.

Otras versiones indican que el hombre estaría bajo los efectos de sustancias alucinógenas y presuntamente ya se habían presentado incidentes de maltrato contra el personal del establecimiento.