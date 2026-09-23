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Hoteles del Magdalena empiezan a recibir cancelaciones de reservas por crisis de orden público

La situación de orden público en Magdalena, Cesar y La Guajira ya tiene un efecto directo sobre el turismo. Cotelco Magdalena reporta cancelaciones y aplazamientos de reservas, mientras el Terminal de Transportes de Barranquilla registra una caída de hasta 20% en la venta de tiquetes hacia estos departamentos.

  • Los hoteles de zonas como Tayrona, Guachaca, Buritaca y Don Diego son algunos de los más afectados por las cancelaciones de reservas. FOTO CORTESÍA
    Los hoteles de zonas como Tayrona, Guachaca, Buritaca y Don Diego son algunos de los más afectados por las cancelaciones de reservas. FOTO CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 19 minutos
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La situación de orden público que afecta a Magdalena, Cesar y La Guajira ya empieza a trasladarse al turismo. En el Magdalena, hoteles y establecimientos de alojamiento reportan cancelaciones y aplazamientos de reservas, justo cuando el sector se prepara para una de las temporadas de mayor movimiento de visitantes en octubre.

Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, señaló que los establecimientos están recibiendo llamadas de viajeros que ya tenían sus vacaciones programadas, pero que ahora prefieren cancelar o mover sus fechas ante los bloqueos de vías, la quema de vehículos y los ataques registrados en distintos puntos de la región.

“En la zona rural la afectación es muy fuerte, porque casi todo el mundo ha cancelado sus reservas”, afirmó García, quien advirtió que el turismo es particularmente sensible a cualquier deterioro en las condiciones de seguridad.

El impacto se concentra especialmente en los pequeños hoteles, hostales y establecimientos de ecoturismo ubicados en sectores como Tayrona, Guachaca, Buritaca y Don Diego, muchos de ellos localizados sobre la Troncal del Caribe y con una alta dependencia de los visitantes que llegan por carretera.

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El problema no solo afecta a los establecimientos de alojamiento. La menor movilidad de pasajeros también empieza a sentirse en el transporte terrestre. En el Terminal de Transportes de Barranquilla, la venta de tiquetes hacia poblaciones de Magdalena, Cesar y La Guajira cayó hasta 20% en un periodo de 24 horas, según la gerencia de la terminal.

La reducción no obedece a una suspensión de las rutas por parte de las empresas transportadoras, sino a la menor demanda. El temor de los pasajeros a quedar en medio de enfrentamientos o a ser víctimas de ataques durante los recorridos ha llevado a algunos viajeros a aplazar sus desplazamientos.

La caída en el flujo comenzó a evidenciarse durante la tarde del martes, a medida que se conocían los ataques registrados principalmente en Santa Marta.

Octubre, una temporada que preocupa al sector

La preocupación del gremio hotelero aumenta porque faltan alrededor de 15 días para la semana de vacaciones de octubre, una fecha en la que se movilizan viajeros hacia destinos turísticos del Caribe.

Para los establecimientos pequeños de las zonas rurales del Magdalena, una cancelación tiene un efecto que va más allá de la habitación que queda vacía. Estos negocios dependen en buena medida de la llegada de visitantes y generan empleo para habitantes de las mismas comunidades donde operan.

“Son hoteles pequeños donde las comunidades que trabajan son los vecinos”, explicó García, al señalar que una disminución prolongada en las reservas puede terminar afectando los ingresos de trabajadores y proveedores locales.

El panorama también alcanza a La Guajira. En Riohacha se reportó el cierre de varios establecimientos comerciales después de ataques armados, mientras que en Valledupar ciudadanos denunciaron disparos contra tiendas, en hechos que llevaron a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad.

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Refuerzo de seguridad en las vías

Ante los hechos, las autoridades desplegaron caravanas de seguridad en la Troncal del Caribe, con participación de la Policía, el Ejército y Migración Colombia. Entre los operativos estuvo el acompañamiento a una caravana de unos 30 camiones del gremio bananero que se desplazaba hacia el puerto de Santa Marta.

El despliegue busca mantener la movilidad por una vía clave para el turismo y para el transporte de mercancías hacia y desde el Magdalena.

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Para el sector hotelero, sin embargo, el reto inmediato es recuperar la confianza de los viajeros antes de que llegue la temporada de octubre. La preocupación del gremio es que, aunque las vías vuelvan a operar con normalidad, los efectos sobre las reservas puedan mantenerse mientras persista la percepción de inseguridad en los destinos turísticos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué están cancelando reservas en los hoteles del Magdalena?
Las cancelaciones están relacionadas con la situación de orden público que se ha presentado en Magdalena, Cesar y La Guajira, incluyendo bloqueos de vías, quema de vehículos y ataques armados. El temor de los viajeros está afectando las reservas en destinos turísticos del Magdalena.
¿Qué zonas turísticas del Magdalena están siendo más afectadas?
Según Cotelco Magdalena, la afectación es especialmente fuerte en establecimientos pequeños, hostales y negocios de ecoturismo ubicados en sectores como Tayrona, Guachaca, Buritaca y Don Diego.
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