Primeras imágenes del traslado de alias El Costeño y El Hermano, señalados del magnicidio de Miguel Uribe, a cárcel de máxima seguridad

Dos de los principales señalados en el caso del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay fueron trasladados a diferentes cárceles de máxima seguridad del país.

Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quienes ya fueron recibidos por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes prisiones.

Alias El Costeño fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Palogordo, ubicada en Girón, Santander, mientras que alias El Hermano fue movilizado a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas.

El Inpec reveló imágenes de las reseñas de los dos presidiarios, quienes permanecían en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un lugar que no está diseñado para la reclusión por tiempo prolongado de los procesados. Se decidió que el traslado fuera a centros reclusorios diferentes para reducir riesgos de fuga y mantener controles más estrictos sobre los capturados.