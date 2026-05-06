Organización india vendrá a Colombia para evaluar el traslado de hipopótamos del Magdalena Medio

Este miércoles, el Ministerio de Ambiente confirmó que expertos y veterinarios del centro de vida silvestre Vantara — propiedad de Anant Ambani, hijo menor del hombre más rico de Asia — realizarán una visita técnica a Colombia para evaluar las condiciones del traslado de los 80 hipopótamos que la organización pretende alojar en sus instalaciones en India.

“La delegación estará conformada por expertos y veterinarios especializados en el manejo de esta especie exótica invasora, quienes evaluarán las condiciones actuales de los hipopótamos y trabajarán junto con las autoridades sanitarias, ambientales y técnicas del país en la construcción de una propuesta integral de translocación, tanto técnica y logística como financiera”, informó el Ministerio.

También le puede interesar: Cuatro razones que explican por qué es improbable mandar 80 hipopótamos ‘colombianos’ a la India

La decisión es resultado de un encuentro entre el Ministerio y Vantara en el que también avanzaron en alternativas de traslocación y reiteraron la importancia de continuar las gestiones diplomáticas y técnicas necesarias. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que Colombia sigue en diálogo con la India y otros países interesados, en cumplimiento de los protocolos nacionales y las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES.

Por ahora no hay decisión definitiva ni fechas establecidas — solo la decisión de realizar un proceso de evaluación conjunta. La propuesta contempla el traslado inicial de cerca de 80 hipopótamos mediante captura química, transporte terrestre en contenedores especiales, movilización aérea intercontinental y cuarentenas sanitarias supervisadas. Algunos reportes estiman que el costo total podría ascender a varios millones de dólares, dado que los ejemplares pueden superar las dos toneladas de peso. Además, expertos afirman que podrían morir hasta el 50 % de los hipopótamos en el proceso de traslado.