La IA podría dejar sin empleo a uno de cada cinco trabajadores de oficina para 2030: Anthropic

Un modelo de Anthropic revela por qué el capital podría quedarse con más de la mitad de la riqueza que genere la IA. En economía, “capital” no se refiere al dinero en efectivo, sino a los activos que generan ingresos: las acciones de una empresa, los centros de datos, los chips y servidores que corren los modelos de inteligencia artificial, o cualquier otra infraestructura productiva.

Según el escenario más extremo que plantea la empresa creadora de Claude, en 2030 el 54,8 % de cada dólar que produzca la economía estadounidense iría a manos de los dueños de esos activos —accionistas, fondos de inversión y las propias compañías tecnológicas—, frente a apenas el 40 % que reciben hoy. El trabajo, es decir, lo que se paga en salarios a las personas, que actualmente se lleva cerca del 60 % del ingreso, se quedaría con solo el 45,2 %.

Ese hallazgo, publicado esta semana en un reporte técnico y una herramienta interactiva del Instituto Anthropic, viene acompañado de otro dato que preocupa a los propios autores: en ese mismo escenario, cerca de uno de cada cinco trabajadores que hoy ocupan cargos de oficina, gerencia o profesionales quedaría desempleado, y el desempleo total de la economía superaría los niveles que históricamente se asocian con una recesión. Los salarios de ese grupo, además, caerían más del 10 % frente a lo que ganarían sin inteligencia artificial.

¿Por qué Anthropic insiste en que esto no es una predicción?

La empresa aclara, tanto en el reporte como en la herramienta que lo acompaña, que sus tres escenarios “no son predicciones” y que no les asigna ninguna probabilidad de ocurrencia. Los presenta, en cambio, como una forma de comparar qué implicaría económicamente cada supuesto sobre qué tan capaz llegue a ser la inteligencia artificial y qué tan rápido se adopte. El escenario del 54,8 % para el capital solo se cumpliría, según el propio documento, si la tecnología logra superar a los humanos en la mayoría de las tareas de oficina y profesionales y se adopta con rapidez, algo que Anthropic asocia a sistemas capaces de mejorarse a sí mismos de forma recursiva, una condición que hoy no existe.

Vale la pena anotar, además, que se trata de un documento publicado por la propia Anthropic y no de un estudio revisado de forma independiente por pares. La empresa sí compartió un borrador con dieciocho economistas externos —entre ellos Daron Acemoglu, David Autor y Emi Nakamura— para recibir comentarios, pero aclara expresamente que a ninguno se le pidió avalar sus conclusiones finales.

¿Cómo funciona el modelo y qué otros escenarios plantea?

El reporte, firmado por Anton Korinek, Charles Jones y otros tres investigadores del Instituto Anthropic, representa cada empleo como un conjunto de tareas, siguiendo la taxonomía de ocupaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La inteligencia artificial, según ese esquema, puede dejar una tarea intacta, ayudar a hacerla mejor o más rápido, automatizarla por completo, o crear tareas enteramente nuevas. El modelo divide a los trabajadores en dos grupos: quienes ocupan puestos de gestión, profesionales, ventas y oficina —a los que llama trabajadores de conocimiento—, y el resto de las ocupaciones, como la construcción o los oficios eléctricos, que consideran menos expuestas a la IA.

Antes de llegar al escenario extremo, Anthropic plantea otros dos. En el modesto, el efecto de la inteligencia artificial en la economía se parecería al que tuvo internet: crecimiento real, pero dentro de los márgenes históricos, sin alteraciones notables en el reparto entre capital y trabajo. En el sustancial, la IA sería capaz de realizar la mitad de todo el trabajo de oficina y profesional para 2030, el PIB estadounidense crecería al doble de su ritmo habitual, y los salarios de los trabajadores de conocimiento se mantendrían prácticamente estancados, mientras el resto de los trabajadores sí verían mejoras.

¿Qué opina la gente sobre el futuro de la IA?

Anthropic encuestó en agosto a más de 10.000 personas en Estados Unidos sobre sus expectativas frente a las capacidades futuras de la inteligencia artificial. Las respuestas del encuestado típico se acercan más al escenario sustancial que al extremo: un PIB 10 % más alto para 2030 y una tasa de desempleo cercana al 5 %. Solo cerca del 10 % de los encuestados tiene expectativas tan altas como las del escenario que llevaría el capital a superar por primera vez al trabajo en el reparto del ingreso.

Anthropic reconoce que su modelo es una simplificación deliberada de una realidad mucho más compleja, y que deja por fuera factores como las respuestas de política pública, los ciclos económicos y los posibles riesgos catastróficos asociados a la IA. Entre los economistas que revisaron el borrador, algunos cuestionaron si las ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial en realidad se reducirían tanto como plantea el modelo, y otros consideraron que el escenario extremo funciona mejor como ejercicio de pensamiento que como una posibilidad real para 2030. El propio reporte reconoce esas críticas como límites abiertos que buscará resolver en próximas versiones de la herramienta.