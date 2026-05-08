Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Atlético Nacional abre los playoffs: primera batalla en Techo, ¿a qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional inicia este sábado su camino en los playoffs de la Liga BetPlay I con una visita exigente ante Internacional de Bogotá en el estadio de Techo. El Verde buscará dar el primer golpe.

  • Se espera que Jorman Campuzano sea de los hombres más importantes de Nacional en los playoffs. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Se espera que Jorman Campuzano sea de los hombres más importantes de Nacional en los playoffs. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 36 minutos
bookmark

Atlético Nacional abrirá su camino en los playoffs de la Liga BetPlay-1 este sábado desde las 4:00 p.m., cuando visite a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. El compromiso, correspondiente al duelo de ida de la serie, contará con transmisión de Win Sports+.

El conjunto verdolaga llega a esta instancia con la obligación de avanzar a la final y pelear por el título, tras un semestre marcado por altibajos. Aunque su rendimiento en liga ha sido competitivo, también ha sufrido golpes importantes, entre ellos la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios.

El enfrentamiento entre ambos tiene una larga historia de equilibrio. Este será su partido número 49, incluyendo la etapa en la que el conjunto bogotano competía bajo el nombre de La Equidad.

El balance general refleja una paridad notable: 18 victorias para Nacional, 16 para el entonces La Equidad/Internacional y 14 empates. En cuanto a goles, los antioqueños han marcado 64 tantos, mientras que los capitalinos suman 44.

Además, en dos ocasiones se han enfrentado en series por el título del fútbol colombiano: la final del Torneo Finalización 2007 y la del Apertura 2011. En ambas oportunidades, el campeón fue Atlético Nacional. En el presente, los últimos tres enfrentamientos entre ambos han terminado con triunfo verdolaga (0-1, 3-1 y 3-0), lo que le da un impulso anímico al conjunto paisa.

El técnico Diego Arias destacó la importancia del compromiso y la seriedad con la que el equipo afronta esta fase decisiva. “Acá trabajamos con la misma seriedad e intensidad todos los partidos, es un rival difícil e intentaremos hacer nuestro mejor juego para empezar bien esta instancia”, afirmó el entrenador.

Por su parte, el atacante Dairon Asprilla fue confirmado como baja para lo que resta del torneo. El jugador será intervenido quirúrgicamente este lunes debido a una lesión en su rodilla izquierda.

El encuentro finalmente se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, pese a las limitaciones de aforo, que rondan los 9.000 espectadores. Las autoridades locales autorizaron la apertura de tribunas, pero establecieron medidas estrictas de seguridad.

Entre las disposiciones, se confirmó que no se permitirá el ingreso de prendas, banderas ni elementos alusivos a la hinchada visitante de Atlético Nacional, con el objetivo de prevenir incidentes en el escenario deportivo.

La propia institución verdolaga comunicó la restricción de manera oficial, acatando las decisiones de seguridad establecidas para el evento.

En la previa del duelo, el entrenador de Internacional de Bogotá, Ricardo Valiño, también se refirió a la serie. El técnico argentino aseguró que su equipo no modificará su estilo de juego.

“Hemos mostrado una manera de jugar que nos llevó a clasificarnos. No vamos a cambiar nuestro modelo”, señaló.

Valiño también advirtió sobre la jerarquía del rival: “Atlético Nacional tiene futbolistas de mucha jerarquía, con grandes individualidades. Será clave manejar los tiempos, corregir nuestras debilidades y potenciar lo que le hace daño al rival”.

Con antecedentes equilibrados, presente competitivo y la presión propia de los playoffs, la serie entre Atlético Nacional comienza este sábado en Techo, en un duelo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Ficha técnica:

Evento: fecha 1 playoffs cuartos de final (ida)

Estadio: Metropolitano de Techo

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

Hora: 4:00 p.m.

Televisión: Win Sports+

Posibles formaciones:

Inter de Bogotá: Palacio; Castro, Vivas, Irazoque, Suárez; Quiñones, Vásquez, Boné; Parra, Poveda, Sanguinetti.

Técnico: Ricardo Valiño.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Técnico: Diego Arias.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos