En Vigía del Fuerte y Murindó llevan dos semanas inundados; habitantes claman por apoyo

Casi dos semanas llevan los habitantes del bajo y medio Atrato con el agua hasta el cuello por cuenta de inundaciones de toda la cuenca del Atrato, lo que desató una emergencia en poblaciones como Vigía del Fuerte y Murindó, en Antioquia; así como el Carmen del Darién, Bagadó y Riosucio, por citar algunas poblaciones afectadas en el Chocó. De todas las poblaciones afectadas, en Vigía es donde más estarían padeciendo las inundaciones, no solo porque las aguas del Atrato y del río Murrí no quieren ceder y mantienen comunidades enteras anegadas, sino porque, según denunció Leonardo Valencia Mecheche, líder indígena del municipio, hasta ahora no han recibido ayuda alguna y la situación se torna ya en una crisis humanitaria. Valencia pidió que la alcaldía intensifique la coordinación con el departamento y el gobierno nacional para que las ayudas empiecen a llegar a las familias que lo perdieron todo, sobre todo alimentos no perecederos, ropa, implementos de aseo y también colchonetas. La alcaldesa encargada del municipio, Rossy Córdoba, aseguró que activaron el protocolo de gestión del riesgo para poder recibir la ayuda que se necesita desde el orden departamental y nacional.

Pero lo cierto es que, por ahora, ni siquiera existe censo de familias afectadas, lo que, según señalaron desde el municipio, se podría deber a la imposibilidad de llegar a las zonas más críticas porque el agua mantiene su nivel. En Chocó, el reporte dio cuenta de 83.000 damnificados, a los cuales empezó a llegar la ayuda por parte de la Gobernación para más de 20 municipios que han sufrido por las inundaciones. Hasta ahora, según la Gobernación del Chocó, han repartido 30 toneladas en ayudas. Lo más grave es que en varias poblaciones todavía no se recuperaban de la ola invernal que los azotó entre junio y julio de 2025, cuando se quedaron esperando también las ayudas del gobierno que no llegaron y que dejaron a decenas de familias viviendo a la intemperie.

Concejales de los municipios afectados se unieron para pedirle al gobierno nacional que llegue de manera inmediata con brigadas de salud, pues tras varias semanas con el agua hasta el cuello se han desatado brotes de enfermedades infecciosas, como gastroenteritis y enfermedades dermatológicas, sobre todo en menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.