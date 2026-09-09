iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone Duo: ¿cuánto podrían costar en Colombia?

El nuevo iPhone ya tiene precio. Apple presentó este miércoles 9 de septiembre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Los nuevos dispositivos llegan con mejoras en cámara, batería, rendimiento e inteligencia artificial, pero también con un aumento de US$100 frente a la generación anterior.
El iPhone 18 Pro de 256 GB parte de US$1.199, que equivalen aproximadamente a 4 millones de pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB comienza en US$1.299, unos 5 millones de pesos.
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