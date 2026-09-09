iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone Duo: ¿cuánto podrían costar en Colombia?

El nuevo iPhone ya tiene precio. Apple presentó este miércoles 9 de septiembre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Los nuevos dispositivos llegan con mejoras en cámara, batería, rendimiento e inteligencia artificial, pero también con un aumento de US$100 frente a la generación anterior. El iPhone 18 Pro de 256 GB parte de US$1.199, que equivalen aproximadamente a 4 millones de pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB comienza en US$1.299, unos 5 millones de pesos. Entérese: La nueva era de Apple: todo lo que debe saber del iPhone plegable y su nuevo chip A20

Esas cifras corresponden a una conversión de referencia del precio estadounidense. Están lejos de ser los precios que pagará un comprador en Colombia, porque al valor convertido se suman impuestos, costos de importación, distribución y la estrategia comercial para el mercado nacional. Pero, ¿cuánto podrían costar los iPhone 18 en Colombia? Para aproximarse al precio colombiano, hay que mirar cuánto costó la generación anterior en el país: el iPhone 17 Pro de 256 GB llegó a Colombia por alrededor de $6.449.000, mientras que el iPhone 17 Pro Max de 256 GB comenzó en unos $6.999.000. Si se mantiene una relación similar entre los precios en años anteriores de Estados Unidos y Colombia y se tiene en cuenta el aumento de US$100 anunciado por Apple, la proyección sería la siguiente:

Las primeras aproximaciones para Colombia ubican el iPhone 18 Pro de 256 GB entre $7,0 y $7,6 millones, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB podría costar entre $7,5 y $8,5 millones. En el caso del iPhone Duo, la estimación es más incierto porque se trata del primer teléfono plegable de Apple y no existe un modelo anterior de la compañía que permita establecer una comparación directa con el mercado colombiano. Su precio de entrada en Estados Unidos es de US$1.999, su valor en el país podría superar los 10 millones de pesos y tendrá configuraciones de hasta 2 TB. Ojo, estos rangos son una estimación y no corresponden todavía al precio oficial para Colombia. Lo que sí está confirmado es que los equipos podrán comprarse el 18 de septiembre, con pedidos anticipados a partir del sábado 12 de septiembre. Le puede interesar: Un colombiano necesita trabajar 98 días para comprarse un iPhone 17 Pro

¿Por qué Apple subió US$100 el precio?