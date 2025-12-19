Estas IPS cobraron $12.260 millones por siniestros viales, pero no tenían ni oficina

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) confirmó la suspensión definitiva de pagos a 16 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que reclamaban pagos por atenciones a víctimas de accidentes de tránsito que no contaban con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Según la entidad, estas no tenían infraestructura física para prestar esos servicios ni tenían dirección registrada. Le puede interesar: “Hay un problema de diseño con el Soat que le hemos propuesto al gobierno que corrija”: Fasecolda. Esta medida se adopta luego de que hicieran una verificación iniciada en septiembre pasado, en la que la entidad detectó 23 IPS en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca que no tenían dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Según la Adres, las facturas radicadas por esas 16 IPS superan los $12.260 millones, dinero que no será reconocido ni pagado por incumplir los requisitos legales para reclamar esos recursos. Incluso, afirmó que hará traslado de los hallazgos a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía General de la Nación.

Hay que mencionar que el Soat cubre al conductor, a los ocupantes particulares, a los pasajeros (vehículos de servicio público y a los peatones que queden involucrados en un accidente de tránsito. En los casos en que el vehículo no tenga ese seguro, el vehículo no sea identificado o se dé a la fuga, la Adres cubre la atención de los heridos a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT). Los gastos invertidos en la atención de las víctimas le serán cobrados al propietario del vehículo involucrado. De las instituciones señaladas por la Administradora, 13 no presentaron recurso de reposición en contra de la decisión (consignada en dos resoluciones), lo cual consolidó la decisión. Entre tanto, ante las tres que sí presentaron se resolvieron a favor de la entidad, pues los hospitales y clínicas no demostraron su habilitación legal.

El listado incluye entidades con sedes reportadas en Cali, Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Baranoa, Malambo, Santa Marta y Fundación, entre otras, cuyas direcciones no cumplían con lo exigido por el sistema de salud para prestar atención a víctimas de siniestros sin el Soat. La Adres explicó que mantiene en trámite los recursos de reposición de otras siete IPS, cuyos casos aún están en proceso de verificación antes de tomar una decisión definitiva. Por otro lado, anunció que trasladará los resultados de este proceso —considerado como posibles intentos de fraude contra el sistema— para que los órganos de investigación penal y vigilancia hagan las indagaciones necesarias.