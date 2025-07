J Balvin cantó con Gilberto Santa Rosa en el show de Jimmy Fallon

J Balvin se presentó en The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas más populares de la Estados Unidos. El reguetonero paisa estuvo allí para hablar sobre su más reciente disco, Mixteip, un trabajo de 10 canciones y varias colaboraciones, una de ellas con el salsero Gilberto Santa Rosa, con quien cantó por primera vez en vivo la canción Misterio.

“Esta canción es con Gilberto Santa Rosa, considerado una de las grandes leyendas de la salsa y el hecho de que me haya dicho que si, para mí es como cantar con Frank Sinatra. Yo crecí con Gilberto Santa Rosa, para mí es uno de los artistas más increíbles, y es todo un caballero”, dijo Balvin.

Por su parte, Gilberto Santa Rosa a través de una publicación en su cuenta de Instagram, agradeció a J Balvin y a Jimmy Fallon. “Anoche gracias a la generosidad de este gran artista J Balvin viví un momento muy especial. Presentarme a su lado cantando Salsa en el The Tonight Show con Jimmy Fallon no solo es muy importante para mi carrera, sino también Inolvidable!!! El trato deferente, cariñoso y respetuoso de estos dos grandes y sus respectivos equipos, me hizo sentir muy especial”, escribió.