“Solo le dije ‘cuídate mucho’”: el relato del hermano del estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en la madrugada del 1 de noviembre tras recibir una golpiza en medio de una fiesta de Halloween en Bogotá. El hecho ocurrió tras salir del bar Before, ubicado en Chapinero, donde se realizaba una celebración organizada por una de las facultades de la institución.

Su hermano, David Moreno, contó en diálogo con La W que él también planeaba asistir al evento, pero no alcanzó a conseguir entradas. “Cuando quise comprar las boletas ya no había, en la noche de Halloween todo es muy lleno, entonces no pude ir”, relató.

David recordó, con tristeza, la última vez que vio a su hermano. “Fue una despedida normal, yo no pensé que fuera a pasar algo, solo le dije ‘cuídate mucho’ y le di un beso en la frente”, expresó.

Según dijo, Jaime Esteban era un joven tranquilo, querido por su entorno y con una personalidad noble. “Era un ser maravilloso, a él no le interesaba mucho el ‘qué dirán’, solo le importaba vivir. Por eso mucha gente lo quería y lo acompañó en el velorio”, señaló. “Mi hermano era una persona muy inocente, muy amable, no era extrovertido, pero yo sé que daba amor de otra manera”.

Sobre los motivos del ataque, David Moreno aseguró que la versión que ha circulado resulta confusa. Aunque se ha dicho que la discusión comenzó por un taxi, él descartó que su hermano hubiera sido violento o provocador. “Yo alcancé a salir a varias fiestas con él y lo conocía. Es imposible que él armara problema por eso, él no sabía pelear”, afirmó.

Por ahora, la investigación está en manos de la Fiscalía. Contó además que él ha preferido no exponerse a la información que circula en redes sociales ni en medios. “Sé que es muy duro lo que están mostrando. La investigación está a manos de Fiscalía y el abogado es el que nos da los detalles”, comentó.

La fiesta de Halloween en el bar Before era, según David, uno de los eventos más esperados por los estudiantes de la Universidad de los Andes. “Es como la fiesta insignia de Los Andes, muy esperada por toda la universidad. Siempre decían que era muy buena, pero este año dicen que estuvo terrible”, relató.

Recalcó además que su hermano disfrutaba este tipo de espacios. Comentó que, Jaime Esteban no necesitaba pasarse de tragos para pasarla bien en una fiesta. Finalmente, señaló que los amigos de su hermano también eran muy sanos. “Estoy seguro que quienes lo acompañaban no tenían nada de eso (drogas)”.