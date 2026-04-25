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Con mirada fija y concentrado: James Rodríguez regresa a la titular con Minnesota para enfrentar a Los Angeles F.C.

Desde su llegada y debut el pasado 17 de marzo con el club del Estado de Minnesota, el referente colombiano no había sido titular hasta ahora. Con los ojos del mundo encima, James espera sumar minutos para el Mundial.

  • El colombiano de 34 años suma su segunda titularidad en Minnesota desde que comenzó su aventura por el fútbol de Estados Unidos. La primera fue vs. Sacramento. FOTO: Getty
    El colombiano de 34 años suma su segunda titularidad en Minnesota desde que comenzó su aventura por el fútbol de Estados Unidos. La primera fue vs. Sacramento. FOTO: Getty
  • James en un partido con Minnesota. FOTO: Getty
    James en un partido con Minnesota. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Con la expectativa de la patada inicial en el estadio Allianz Field, el entrenador Cameron Knowles confirmó lo que la afición esperaba: James Rodríguez será titular con el Minnesota United FC por primera vez, para enfrentar a Los Angeles FC.

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El volante de creación, de 34 años, y capitán de la Selección Colombia asume la responsabilidad de comandar el ataque de los “Loons” en un duelo directo por la zona alta de la tabla, en donde no pueden dar más ventajas, frente al equipo del surcoreano Son Heung-min.

Este enfrentamiento no es un compromiso más en el calendario de la MLS. El partido cruza al tercer y cuarto clasificado de la Conferencia Oeste, donde ambos equipos llegan igualados con 17 unidades, por lo que es importante sumar de a tres.

La presencia del colombiano desde el arranque busca romper el equilibrio en un choque estratégico para las aspiraciones de Minnesota en la temporada regular. Luego de tener solo pocos minutos y hasta a veces no ser convocado, James podrá jugar desde el comienzo de un partido con el club estadounidense.

James en Minnesota: estadísticas y contexto

Desde su llegada a la Major League Soccer, la influencia de Rodríguez ha sido objeto de seguimiento constante. Hasta la fecha, el mediocampista ha aportado una mezcla de experiencia y precisión en el balón parado, factores clave para el esquema de Knowles.

Tras haber sumado minutos desde el banco en las jornadas previas para recuperar ritmo competitivo —tras superar también una descompensación—, esta titularidad marca su consolidación física en el equipo.

James en un partido con Minnesota. FOTO: Getty
James en un partido con Minnesota. FOTO: Getty

Con el número 10, James busca aumentar su registro de asistencias y goles en una campaña donde ha jugado muy poco (232 minutos si se suman los 63 minutos que obtuvo ante Croacia y ante Francia) y Minnesota United se perfila como contendiente serio.

Su capacidad para dictar el ritmo del juego será fundamental frente a un LAFC que destaca por su despliegue físico, jugadores con potencia por la banda y transiciones rápidas.

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