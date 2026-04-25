Con mirada fija y concentrado: James Rodríguez regresa a la titular con Minnesota para enfrentar a Los Angeles F.C.

Con la expectativa de la patada inicial en el estadio Allianz Field, el entrenador Cameron Knowles confirmó lo que la afición esperaba: James Rodríguez será titular con el Minnesota United FC por primera vez, para enfrentar a Los Angeles FC. Le puede interesar: Video | Con gol y pase gol, Richard Ríos lidera la goleada del Benfica y aprieta lucha por título en Portugal El volante de creación, de 34 años, y capitán de la Selección Colombia asume la responsabilidad de comandar el ataque de los “Loons” en un duelo directo por la zona alta de la tabla, en donde no pueden dar más ventajas, frente al equipo del surcoreano Son Heung-min.

Este enfrentamiento no es un compromiso más en el calendario de la MLS. El partido cruza al tercer y cuarto clasificado de la Conferencia Oeste, donde ambos equipos llegan igualados con 17 unidades, por lo que es importante sumar de a tres. La presencia del colombiano desde el arranque busca romper el equilibrio en un choque estratégico para las aspiraciones de Minnesota en la temporada regular. Luego de tener solo pocos minutos y hasta a veces no ser convocado, James podrá jugar desde el comienzo de un partido con el club estadounidense.

James en Minnesota: estadísticas y contexto

Desde su llegada a la Major League Soccer, la influencia de Rodríguez ha sido objeto de seguimiento constante. Hasta la fecha, el mediocampista ha aportado una mezcla de experiencia y precisión en el balón parado, factores clave para el esquema de Knowles. Tras haber sumado minutos desde el banco en las jornadas previas para recuperar ritmo competitivo —tras superar también una descompensación—, esta titularidad marca su consolidación física en el equipo.

James en un partido con Minnesota. FOTO: Getty