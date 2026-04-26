Pese a ataques de Petro, la Registraduría se mantiene como una de las instituciones más confiables, según Invamer

La más reciente encuesta de Invamer, publicada este domingo, no solo deja ver la favorabilidad de los candidatos para las próximas elecciones, sino la de algunas instituciones, organizaciones e industrias que intervienen en el día a día de los colombianos.

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La medición incluye desde el Ejército Nacional, la Iglesia Católica, los empresarios, los medios de comunicación, las redes sociales, la Fiscalía, los sindicatos, la Corte Suprema, la JEP, el Congreso y hasta grupos armados como el ELN, entre otros.

La encuesta, en la que participaron 3.800 personas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales), preguntó qué tan favorable o desfavorable era la opinión que tenían de esas instituciones. Las respuestas quedaron así: las instituciones de mayor favorabilidad son el Ejército Nacional 81,4%, la Iglesia Católica 71,6%, la Registraduría Nacional 69,7%, la Policía 69,0%, los empresarios 65,8%, la Procuraduría General 53,5%, los medios de comunicación 52,7%, la Contraloría General 52,4%, las redes sociales 52,3% y la Corte Constitucional con 51,0%.

Las instituciones con mayor porcentaje de desfavorabilidad son: el ELN 89,0%, los partidos políticos 65,1%, el sistema judicial 59,3%, el Congreso 53,9%, la JEP 48,4%, la Corte Suprema 45,2%, los sindicatos 42,2%, la Fiscalía General 42,8%, y la junta directiva del Banco de la República 33,9%.

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En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, que están a poco más de un mes, la encuesta muestra que Iván Cepeda sigue liderando la intención de voto de los colombianos, seguido por Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia.

El candidato del Pacto Histórico registra el 44,3 % de la intención de voto, seguido de De La Espirella con el 21,5%, Paloma Valencia con el 19,8%, Claudia López con el 3,6% y Sergio Fajardo con apenas 2,5%.