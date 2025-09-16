x

Javier Gandolfi, la quinta víctima: la inestabilidad de la Liga Betplay cobró a otro técnico en el segundo semestre de 2025

El argentino se despidió de Nacional solo con un título: el de la Superliga 2025. Los discretos resultados del equipo, el último de ellos ante Bucaramanga, con el que perdió como local 1-0, selló su destino en el banquillo verdolaga.

  • Javier Galdolfí estuvo en el banquillo de Nacional solo ocho meses. FOTO MANIEL SALDARRIAGA
    Javier Galdolfí estuvo en el banquillo de Nacional solo ocho meses. FOTO MANIEL SALDARRIAGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 39 minutos
bookmark

El argentino Javier Galdolfi se unió a la lista de técnicos despedidos en la Liga Betplay 2-2025.

Tras once jornadas disputadas en el actual torneo colombiano, Gandolfi, que llegó al equipo verdolaga en enero del presente año en reemplazo del mexicano Efraín Juárez, se convirtió en el quinto estratega que sale de su cargo.

El primero en salir fue Alexis García, quien el 29 de julio, tras cuatro fechas celebradas, presentó su renuncia como técnico del Unión Magdalena, dejando al elenco samario en plena lucha por salir de los últimos lugares tras dos derrotas y un empate.

Lea: “Necesita afecto, no sabe pedirlo, hay que sabérselo dar”: Alexis García analiza lo sucedido con Nacional y Cardona en la Libertadores

Luego, el 20 de agosto, el antioqueño David González dejó de ser el estratega de Millonarios después de una serie de resultados adversos que impidieron el respaldo de la directiva y la hinchada azul.

David, exportero, será ahora el técnico de América de Cali, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Pero hasta final de este año no podrá estar desde la línea, sino desde la tribuna, ya que venía de dirigiendo, en el mismo semestre, al club capitalino.

Entre tanto, el 27 de agosto, Pablo Daniel De Muner puso fin a su ciclo en Águilas Doradas. El estratega argentino decidió dar un paso al costado, pese a que su proyecto había mostrado momentos de solidez, pero no logró sostener la regularidad en el certamen.

Además, el 1° de septiembre, América de Cali anunció la salida de Gabriel Raimondi, de común acuerdo con el entrenador, en medio de un ambiente de críticas por los resultados irregulares. Días luego, el 9 de septiembre, se conoció la llegada, de González al elenco vallecaucano.

Finalmente, tras la salida de Gandolfi, quien trató de plasmar su idea de juego pero quizá no contó con la suerte esperada, como en aquella serie de Copa Libertadores de octavos de final que perdió contra Sao Paulo de Brasil por penales y varios de sus dirigidos no estuvieron a la altura del reto, se refleja, con su destitución de Nacional, la inestabilidad de la Liga de Colombia, donde la paciencia en los proyectos tiene cada vez menos compás de espera.

