Javier Gandolfi, la quinta víctima: la inestabilidad de la Liga Betplay cobró a otro técnico en el segundo semestre de 2025

El argentino Javier Galdolfi se unió a la lista de técnicos despedidos en la Liga Betplay 2-2025.

Tras once jornadas disputadas en el actual torneo colombiano, Gandolfi, que llegó al equipo verdolaga en enero del presente año en reemplazo del mexicano Efraín Juárez, se convirtió en el quinto estratega que sale de su cargo.

El primero en salir fue Alexis García, quien el 29 de julio, tras cuatro fechas celebradas, presentó su renuncia como técnico del Unión Magdalena, dejando al elenco samario en plena lucha por salir de los últimos lugares tras dos derrotas y un empate.

Luego, el 20 de agosto, el antioqueño David González dejó de ser el estratega de Millonarios después de una serie de resultados adversos que impidieron el respaldo de la directiva y la hinchada azul.

David, exportero, será ahora el técnico de América de Cali, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Pero hasta final de este año no podrá estar desde la línea, sino desde la tribuna, ya que venía de dirigiendo, en el mismo semestre, al club capitalino.

Entre tanto, el 27 de agosto, Pablo Daniel De Muner puso fin a su ciclo en Águilas Doradas. El estratega argentino decidió dar un paso al costado, pese a que su proyecto había mostrado momentos de solidez, pero no logró sostener la regularidad en el certamen.