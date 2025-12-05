Familiares de Jean-Claude Bossard lo despiden el mismo día en que cumpliría 30 años

La manera en que murió Jean-Claude Bossard ha generado un amplio debate sobre la inseguridad que se vive en Bogotá. Este joven fue víctima de un atraco el martes, que terminó en un fatal desenlace tras oponer resistencia.

Hoy está bajo custodia de las autoridades un menor de 16 años, señalado de dispararle en medio del hurto que también dejó a otra persona muerta: el conductor de la moto en la que se movilizaba para cometer el delito.

Jean era un barranquillero que se trasladó a la capital colombiana con el propósito de superarse en su vida laboral y profesional. De hecho, momentos antes de su muerte le había comentado a su familia que iba a dirigirse a la oficina con un compañero porque debían organizar unos documentos relacionados con seguros.

“(...) De ahí salió con el mismo compañero y almorzaron en un restaurante sobre la 19 (avenida). Después del almuerzo, cada uno tomó su camino. Jean-Claude se fue a pie para la casa, porque quedaba a dos cuadras. En ese momento fue cuando estos hombres lo abordaron. Él forcejea y uno de ellos le dispara”, manifestó donJean Claude Bossard Serpa a El Heraldo.

Sin embargo, el padre después fue informado de esta trágica noticia que hoy enluta no solo a su comunidad en Barranquilla, sino a todos los usuarios de redes sociales que seguían y eran enterados de las ocurrencias de Jean-Claude.