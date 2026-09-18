JEP llamó a declarar a “Timochenko” y otros exFarc por presuntos hechos de violencia de género

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a declarar a Rodrigo Londoño, también conocido como “Timochenko”, así como a los otros seis integrantes del último secretariado de las Farc. Esto sería por el Caso 11, Subcaso 3, a cargo del despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán, que investiga hechos de violencia basada en género cometidos en las filas de las Farc contra hombres y mujeres mayores de 18 años. En total, se documentan 62 hechos entre 1995 y 2015, con 30 víctimas directas. En la investigación se han documentado hechos de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicios basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género diversa, según la JEP. Le puede interesar: JEP decidirá si llama a versión a exsenadora Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad en el Caso 11 incluye a Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Alape y Julián Gallo. El llamado se hace en el marco de una versión voluntaria, una diligencia que le permite a la Sala recopilar información para esclarecer los hechos, dando la posibilidad al compareciente de pronunciarse. Por su parte, las víctimas pueden presentarles sus demandas de verdad para que les respondan y les den información sobre los hechos investigados.

Victimas acreditadas y alcance geográfico del Caso 11

Los hechos documentados ocurrieron entre 1990 y 2015, en Guaviare, Caquetá, Tolima, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Guainía, Cauca, Antioquia, Caldas, Putumayo y Vichada. Según el tribunal de justicia transicional, el despacho relator realizó 20 entrevistas a profundidad con las víctimas para ampliar sus relatos, garantizando la reserva de la información y todas las condiciones de seguridad, protección y acompañamiento psicosocial que garantizan los derechos de hombres y mujeres que han sufrido violencias basadas en género y buscan acceder a la JEP.

Abortos forzados y violencia reproductiva dentro de las filas guerrilleras

En cuanto a los hallazgos clave, uno de ellos sería que algunas mujeres no pudieron denunciar los hechos y, cuando lo hicieron, no se habrían adoptado medidas para prevenirlos o sancionarlos. El subcaso ha identificado 35 hechos que constituyen violencias reproductivas como abortos forzados, procedimientos realizados con maltrato y la aplicación obligada de anticonceptivos. Además, el antiguo Secretariado de las Farc fue señalado por las víctimas de ordenar a las mujeres entregar a sus hijos para que otros los criaran dentro de la organización. A esto se suman 11 hechos que podrían configurar violencias por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. Estos incluyen malos tratos, amenazas de consejo de guerra y fusilamiento, ocultamiento forzoso de la orientación sexual o identidad de género, y otras formas de violencia que, según las víctimas, era “correctiva” con respecto a su orientación sexual.

Diferencias del Subcaso 03 frente al reclutamiento de menores y responsabilidad de mando

Una precisión clave es que, a diferencia del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto, este llamado se hace en el subcaso 03 del Caso 11, el cual se concentra en personas que sufrieron estas violencias cuando ya eran mayores de edad. En el caso del antiguo Secretariado, se busca determinar su posible responsabilidad por el control y la dirección que tenían sobre las tropas. Es decir, como eran la máxima instancia nacional de decisión y dirección, la JEP busca determinar si estas violencias pudieron haber sido determinadas o controladas por el Secretariado. O si, por el contrario, algunas personas sin mando formal ejercieron poder de facto. Si así ocurrió, cómo lo emplearon en términos de esa violencia. Le puede interesar: JEP otorga beneficio a 59 militares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo, ¿por qué?

Más informes

En otro apartado, la Sala de Reconocimiento de Verdad habla de otros seis informes que contienen datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos al interior de las filas de las Farc, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado. Entre ellas, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO), la Corporación Rosa Blanca, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Víctimas de violencia sexual pertenecientes a la Mesa Nacional de Víctimas y la Campaña No Es Hora de Callar, la Universidad Sergio Arboleda, Womens Link Worldwide (WLW) y la Fiscalía General dela Nación.

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