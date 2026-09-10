Jhon Arias, figura en ajustado triunfo de Palmeiras ante Liga de Quito

El Palmeiras logró en su casa una victoria por 1-0 ante Liga de Quito y dejó abierta una llave que se definirá a 2.850 metros de altitud, en un miércoles de cuartos de Copa Libertadores que tuvo empate 1-1 en duelo de colosos entre Estudiantes y Corinthians. Por Palmeiras, el jugador más destacado fue el colombiano Jhon Arias.
El chocoano, con su insistencia al ataque, fue el dolor de cabeza para los defensores rivales. Además, mostró sacrificio defensivo en los 90 minutos de juego, y la plataforma de estadísticas SofaScore le dio una calificación de 9.6 puntos.
El argentino Agustín Giay marcó en el minuto 26 el único gol del partido que Palmeiras jugó en su casa.
No obstante, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira fue incapaz de aumentar la ventaja y dejó a Liga de Quito con la moral en alto para la revancha.
El arquero albo, Gonzalo Valle, fue quien se llevó los elogios en el cuadro visitante.
El DT del Verdão destacó la poca contundencia que su equipo tuvo en ataque. “Podríamos haber hecho uno o dos goles más por el volumen que creamos”, lamentó.
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Enfrente, el técnico del equipo ecuatoriano, el argentino Gustavo Álvarez, calificó de “buen partido” a sus dirigidos. “Pero vinimos a ganar, no a perder por poco”, analizó.