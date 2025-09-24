Jimmy Kimmel volvió a la televisión en EE. UU. y desafió a Trump: “No se puede permitir que el gobierno controle lo que decimos”

El presentador Jimmy Kimmel criticó en su regreso a la televisión estadounidense las amenazas del gobierno de Donald Trump a los comediantes tras la suspensión de su programa de entrevistas, que atribuye a presiones de la administración.

“La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense”, lanzó el cómico, visiblemente emocionado, en un largo monólogo inicial en el que elogió la indignación pública tras la suspensión temporal de su programa.

“No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión”, añadió entre aplausos.

Kimmel, quien frecuentemente critica a Trump y a su círculo próximo, desató la ira de algunos conservadores al insinuar que trataban de explotar políticamente el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, asesinado por un disparo el 10 de septiembre en un campus universitario.

“Nunca fue mi intención restar importancia al asesinato de un joven”, dijo con la voz quebrada. “Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente era un individuo profundamente perturbado”.

La suspensión de “En Vivo con Jimmy Kimmel” la semana pasada provocó la alegría de Trump, quien siempre ha criticado las burlas que sufre por parte de comediantes de los programas nocturnos.

Antes de que comenzase el nuevo programa de Kimmel, Trump acusó a la cadena ABC, que lo emite, de “hacer comentarios 99% favorables a la BASURA demócrata” y dijo que el presentador es “otro brazo del DNC”, el Comité Nacional Demócrata.

“Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares”, escribió el republicano.