Johan Mojica tuvo un estreno soñado con Getafe: gol y asistencia en la Conference League

Después de la grata actuación de Camilo Durán el pasado miércoles con el Celtic de Escocia, al anotar un doblete en el triunfo 3-0 ante el LASK Linz de Austria por la Champions League, más futbolistas colombianos continuaron este jueves con buenas presentaciones en los torneos internacionales del Viejo Continente. La nueva figura criolla fue el lateral izquierdo Johan Mojica, quien tuvo un estreno soñado con el Getafe de España: anotó y dio una asistencia en el triunfo 3-1 sobre el Partizán de Belgrado, en el partido de ida de los ‘play-offs’ de la Conference League. Lea: Dos goles antológicos de Camilo Durán ilusionan al Celtic con clasificar en la Champions; véalos aquí El defensor colombiano, quien venía de militar en el Mallorca desde 2024, fue fundamental en la victoria de su nuevo equipo en el Coliseum, donde dejó su sello en una noche que difícilmente olvidará.

Mojica fue titular y rápidamente comenzó a ser protagonista. Al minuto 9, el lateral recibió por la izquierda y envió un centro preciso para que Enes Ünal apareciera en el área y abriera el marcador para el conjunto español. El Partizán reaccionó antes del descanso y encontró la igualdad por medio de Demba Seck, quien marcó al minuto 43. El 1-1 obligó al Getafe a buscar nuevamente el camino de la victoria en la segunda parte. El conjunto madrileño tuvo que afrontar, además, buena parte del segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Abdel Abqar. Pese a la inferioridad numérica, el equipo de José Bordalás no renunció al ataque y encontró la recompensa en los minutos finales. Andrés García apareció al minuto 87 para poner nuevamente en ventaja al Getafe. Y cuando el partido llegaba a su final, Mojica volvió a ser protagonista: al minuto 90 sacó un potente remate desde fuera del área para sentenciar el 3-1 definitivo.

De esta manera, el colombiano cerró con broche de oro su primer partido con el Getafe y dejó a su equipo con una ventaja de dos goles para afrontar el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo jueves 27 de agosto en Belgrado (2:00 p.m.).

Ríos y Durán jugaron en Benfica

Cuando Richard Ríos y Jhon Jader Durán ingresaron este jueves al terreno de juego, su equipo, Benfica, ya tenía prácticamente encaminado el partido ante el AGF Aarhus de Dinamarca, correspondiente a la ida de los ‘play-offs’ de clasificación para la UEFA Europa League 2026-27. Sin embargo, la entrada de los colombianos en el Estádio da Luz de Lisboa permitió al conjunto portugués mantener el control del encuentro, que finalmente terminó 3-1 y dejó al Benfica con una ventaja importante para buscar la clasificación a la fase de liga del certamen continental. Rafa Silva abrió el marcador al minuto 2, mientras que Leandro Barreiro amplió la diferencia al 31’. El conjunto danés descontó por intermedio de Sebastian Jørgensen al 36’, pero Vangelis Pavlidis, de penalti, marcó el tercero del Benfica en el tiempo añadido de la primera parte. Richard Ríos ingresó al minuto 65 en reemplazo de Leandro Barreiro. El mediocampista colombiano aportó equilibrio en la zona central durante los minutos que estuvo en el terreno de juego y tuvo participación en la administración de la ventaja del conjunto portugués. Lea más: Videos | ¡Otro gol entrando desde el banquillo! Jhon Durán anotó en la goleada de Benfica Por su parte, Jhon Durán disputó 19 minutos después de reemplazar al delantero griego Vangelis Pavlidis al 71’. El atacante paisa tuvo dos remates, aunque ninguno encontró la portería. Durán viene recuperando confianza en el elenco luso, luego de marcar el pasado lunes en la goleada 7-0 sobre Casa Pia por el torneo local. El encuentro de vuelta entre Benfica y AGF Aarhus se disputará el próximo jueves 27 de agosto en Dinamarca (1:00 p.m.), donde el conjunto portugués buscará confirmar su clasificación a la fase de liga de la Europa League. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas