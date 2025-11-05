En ‘El lugar del otro’, Johan Velandia narra la vida de un artista con hambre en una Bogotá con metro

El director de teatro Johan Velandia tiene un club de seguidores en Medellín. Eso quedó claro en las dos funciones de El lugar del otro, su más reciente montaje escénico en el marco del Festival de Teatro de Comfama. En las filas que se hicieron antes de cada función se encontraron los teatreros jóvenes de la ciudad, que encuentran en la estética de Velandia una inspiración para sus respectivos montajes escénicos.
Siga leyendo: Este museo en el centro de Medellín tiene dos récords Guinness y está a punto de cerrar
En El lugar del otro, Velandia cuenta la historia de un artista pobre, que deviene en anarquista explosivo, y su padre, un obrero de construcción. Estos personajes le sirven al autor para explorar las relaciones familiares, las formas en que la ciudad acoge o le da la espalda a los ciudadanos y las consecuencias de encontrarse con alguien en el metro de Bogotá.
Sí, leyó bien: en la obra de Velandia Bogotá tiene un metro que recorre la capital de punta a punta. Esta no es la única nota humorística en la obra. Es más, por momentos El lugar del otro hizo estallar en carcajadas al público. Las risas fueron más fuertes en los diálogos del Gato Miller y de una actriz que hace varios personajes.